Una app per il fitness svela le basi militari segrete?

Whatsapp - c’è Una app che “spia” tutti gli accessi online di un contatto : Sin dalla nascita di Whatsapp gli utenti si sono divisi in due fazioni, il minimalista senza l’orario relativo all’ultimo accesso e il più spensierato – come l’autore di questo articolo – che ha sempre lasciato attiva quest’opzione attiva. In soccorso dei più apprensivi sono però arrivati gli sviluppatori di di Netwa, dei ragazzacci russi che tramite un bot – un programma che simula l’interazione ...

Una Vita Acacias Canale 5 : Cayetana umiliata - Pablo e Leonor scappano Video : Anticipazioni #Una Vita Acacias 38 su Canale 5: eccoci puntuali con le trame settimanali della soap opera in onda su Mediaset. Cayetana, persa tra illusione e realta' sta sempre più male, mentre per Celia oltre al danno è arrivata la beffa: Felipe, beccato sul fatto con Huertas, invece di scusarsi con la moglie, le ha ricordato le sue 'esigenze di uomo', umiliandola senza pieta'. A dare una mano all'amica è Trini, intenzionata a far licenziare ...

Whatsapp - come sapere chi visita il tuo profilo con Una app : tutti i dettagli Video : come è ben noto, Whatsapp è l'applicazione [Video] per la messaggistica istantanea più utilizzata al mondo e i motivi di un tale successo sono presto spiegati. Il costante sviluppo che circonda l'applicazione assieme al suo rilascio in tempi favorevoli ha contribuito in larga misura al suo sviluppo, ora di proprieta' del gruppo Facebook. Sebbene #Whatsapp resti un'applicazione per la messaggistica istantanea, nel corso del tempo ha integrato ...

Garattini e il rapporto con Dio : 'Ho Una fede culturale - piena di dubbi' : Ma credo che la Chiesa e la scienza possano fare molte cose assieme. Molte cose che dice Papa Francesco sulla povertà, le disuguaglianze, le malattie, le condivido pienamente. Mettiamola così. La ...

Occhio agli apprezzamenti volgari verso le donne : si rischia Una multa da 90 euro : Per combattere la piaga delle molestie sessuali contro le donne, in Francia si sta mettendo a punto una legge che stronchi sul nascere il cosiddetto "sessismo di tutti i giorni" ormai dato quasi per scontato, multando...

Una Vita trame marzo : Celia chiede a Trini del denaro per scappare con l'amante Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su #Una Vita, la soap opera, che ha appena annunciato l'addio di Marialuisa e Victor nelle puntate iberiche [Video]. Gli ultimi spoiler rivelano che Celia tentera' tutte le strade pur di scappare insieme a Cruz. Ci riuscira'? Anticipazioni Una Vita: Celia perde la testa per un ladro Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto [Video] rivelano che Celia trovera' il marito a letto con Huertas. ...

Irama ad Amici 17, Video: chi è il nuovo allievo della scuola? Il suo volto non è nuovo alla tv: lo abbiamo già visto al Festival di Sanremo 2016 e al Coca Cola Summer Festival...

Irama ad Amici di Maria De Filippi da concorrente : dopo Sanremo e il contratto strappato - Una seconda occasione (video) : Non è uno scherzo: Irama ad Amici di Maria De Filippi è ufficialmente un concorrente del programma. Il giovane artista è stato presentato oggi, sabato 27 gennaio, su Canale 5 ed è stato proposto alla commissione di canto. Irama è reduce da Sanremo, categoria delle Nuove Proposte, ha vinto il Coca Cola Summer Festival nel circuito Giovani ed aveva un contratto discografico con Warner Music. Il suo successo sembrava ben tangibile e confermato ...

Nokia 7 Plus appare su Geekbench con Una CPU Qualcomm Snapdragon 660 : Il Nokia 7 Plus nelle scorse ore ha fatto la propria apparizione nel database di Geekbench, confermando così alcune delle sue principali caratteristiche L'articolo Nokia 7 Plus appare su Geekbench con una CPU Qualcomm Snapdragon 660 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

WhatsApp - multa per clienti Tim - Vodafone - Wind e Tre. Ma è Una bufala Video : In tanti si chiedono il motivo per cui i sistemi di messaggistica stiano diventando uno dei mezzi di comunicazione più utilizzati e quindi più apprezzati dalla maggior parte degli utenti #Smartphone: di sicuro il motivo principale è la velocita' e la facilita' di utilizzo. Pensate ai alle chiamate, alle Video chiamate o ai messaggi vocali: sono solo alcune delle funzioni più pratiche lanciate dai sistemi di messaggistica istantanea. Da #WhatsApp ...

Windows 10 : arriva nell’app Microsoft Foto la funzionalità “Scegli Una stella” : Microsoft sta finalmente rilasciando una funzionalità nell’app Foto di Windows 10 stata presentata lo scorso anno durante la conferenza del build 2017. Ci riferiamo a “Scegli una stella” che, assieme a Story Remix, consente all’utente di selezionare una persona come protagonista del video che si sta modificando. Una volta selezionata, l’applicazione creerà ed editerà automaticamente un filmato dove viene messa in ...

"Vorrei Una app per addormentare le ragazze e farci sesso" : post choc su Facebook - la bufera e le scuse : «Dovrebbero inventare un'app per smartphone che se vedi una ragazza carina in metropolitana e te ne innamori ti dice chi è, quanti anni ha, poi l'addormenta e ti fa fare sesso...

WhatsApp - Una nuova App trasforma l’audio in testo Video : I messaggi audio di #WhatsApp sono sempre molto utilizzati, soprattutto dai giovani che prediligono questo metodo alla più semplice digitazione di un testo. I vantaggi di questo servizio offerto dalla piattaforma di messaggistica più diffusa al mondo sono innumerevoli: è possibile condensare in pochi minuti una serie di espressioni e di contenuti che, diversamente, si impiegherebbe tempo a digitare. Le note audio sono sempre più diffuse ed ...

