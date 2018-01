UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di martedì 30 gennaio 2018

Un POSTO al Sole - Maurizio Aiello : “Se sei malato invece che ricevere solidarietà in tv vieni discriminato” : Ha raccontato di aver asportato un nodulo benigno alle corde vocali e per questo è stato discriminato. Si tratta di Maurizio Aiello, uno dei volti più popolari della soap Un Posto al Sole. “Il mio errore è che ne ho parlato tanto e ho sbagliato… – ha raccontato l’attore ospite di Eleonora Daniele a Il sabato italiano – Il mio scopo era unicamente di far capire alle persone quanto fosse importante sensibilizzare a fare la ...

Anticipazioni Un POSTO al sole : rivedremo ELENA a marzo (anteprima) : Con la sua infelice idea di rubare un prezioso quadro di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), a Un posto al sole ELENA Giordano ha tenuto banco per diverso tempo durante lo scorso autunno. Il personaggio interpretato da Valentina Pace, infatti, ha davvero rischiato grosso, uscendone indenne solo per il “sacrificio” compiuto da Matteo Serra (Luca Ward). Proprio a proposito di ELENA, intorno a questo ruolo si è creata ...

Anticipazioni Un POSTO al sole : SANDRO torna triste e senza CLAUDIO : Un posto al sole spoiler: tra SANDRO e CLAUDIO è proprio finita! Parte una nuova settimana di Un posto al sole, caratterizzata ancora una volta dalle vicende collegate alla famiglia Prisco e, soprattutto, dall’intervento chirurgico a cui sarà sottoposto Diego Giordano (Francesco Vitiello). Ma già sappiamo che ci sarà spazio anche per un ritorno molto gradito dal pubblico! Nei prossimi giorni, infatti, rivedremo a Upas il personaggio di ...

Un POSTO al sole - trame prossima settimana : Diego in grave pericolo : Anticipazioni Un posto al sole, 29 gennaio-2 febbraio: Diego ha un malore Un posto al sole è la soap più longeva della televisione italiana. Nonostante vada in onda da più di venti anni il suo successo non conosce battute d’arresto. Le anticipazioni di Un posto al sole dal 29 gennaio al 2 febbraio svelano che a Palazzo Palladini si vivranno ore di angoscia per Diego. Bianca e Sofia sono tornate a casa ma Franco vuole andare fino in fondo ...

Un POSTO al sole : Maurizio Aiello svela la data del suo ritorno : Maurizio Aiello torna a Un posto al sole e parla della sua famiglia Sto con lei da quasi diciotto anni […] il nostro amore è nato frequentandoci. Lei già sapeva chi ero, seguiva Un posto al sole! Con queste parole Maurizio Aiello oggi a Il Sabato Italiano di Eleonora Daniele ha parlato di sua moglie, nonchè mamma dei suoi due figli. Intervistato dalla conduttrice, l’attore di Un posto al sole ha svelato che gli piace godersi tutti i ...

Un POSTO al Sole : rientro inaspettato a Palazzo Palladini - ecco chi tornerà Video : Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato a Un Posto al Sole [Video]. Nelle ultime settimane ci sono state delle grandi novita' nella soap opera partenopea di Rai Tre. Oltre all'arrivo di un nuovo personaggio, la dark lady Veronica impersonata da Caterina Vertova, e Alberto alias Maurizio Aiello, ci sara' un gradito e inaspettato ritorno a Palazzo Palladini. Di chi si tratta e quando lo vedranno i telespettatori? Nei paragrafi successivi ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 29 gennaio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di lunedì 29 gennaio 2018: Vittorio (Amato D’Auria) cerca di tenere le distanze dal sentimento provato per Anita (Ludovica Bizzaglia). Mentre Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) continua con il suo atteggiamento arrogante verso tutti, Diego (Francesco Vitiello) è in procinto di rivelare al padre il segreto sulle sue condizioni di salute… Giovanna (Clotilde Sabatino), rischiando anche di mettersi in ...

Un POSTO al sole : Tv Soap intervista CATERINA VERTOVA (Veronica Viscardi) : CATERINA VERTOVA, volto delle fiction più amate degli ultimi 20 anni, è da poco entrata nel cast di Un posto al sole nei panni della dark lady Veronica Viscardi. CATERINA, felice di questo nuovo ruolo? Moltissimo. Amo Napoli, ha grande energia e un’umanità pazzesca che trascina e contagia. E ho trovato sul set armonia e professionalità! Cosa pensi di Veronica? Non è una dark lady come le altre, non è il solito cliché. Veronica è una donna ...

Un POSTO al sole/ Anita Falco concede una possibilità a Vittorio? (Anticipazioni 26 gennaio) : Anticipazioni Un posto al sole, puntata 26 gennaio: Anita Falco concede una seconda possibilità a Vittorio? Luca non ne è affatto felice e la mette in guardia...(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 10:37:00 GMT)