Ufficiale | Anche la pantera orientale è Istinta

Calciomercato Manchester City - Ufficiale la firma di Mix Diskerud : I Citizens raggiungono un accordo con il centrocampista statunitense, attualmente svincolato. Ad annunciarlo è stata la marca di abbigliamento sportivo Umbro su Twitter. Dopo molte trattative e di giocatori accostati, il Manchester City ha trovato il rinforzo per il centrocampo. E’ infatti UFFICIALE l’arrivo di Mix Diskerud, centrocampista statunitense, ex New York City FC, attualmente svincolato. Secondo quanto appreso da City ...

Ufficiale - Mourinho rinnova con il Manchester United : i dettagli : Il Manchester United e Josè Mourinho hanno deciso di spazzare ogni voce circa un possibile addio del tecnico portoghese a fine stagione con una mossa importante: il rinnovo di contratto dello ‘Special One’. Sul sito del club inglese infatti è apparso un comunicato con l’annuncio del rinnovo fino a giugno 2020 di Josè Mourinho, destinato quindi a rimanere a Manchester anche nelle prossime stagioni. L'articolo Ufficiale, Mourinho ...

Ufficiale : Alexis Sanchez al Manchester United : Ora è UFFICIALE: Sanchez è un nuovo attaccante del Manchester United, Mkhitaryan va all’Arsenal. L’ufficialità del passaggio di Alexis Sanchez al Manchester United è arrivata. L’attaccante ventinovenne cileno passa quindi a titolo definitivo ai Red Devils, mentre all’Arsenal si trasferisce come contropartita tecnica il centrocampista armeno Henrikh Mkhitaryan. Sanchez indosserà la maglia numero 7, vestita in passato ...

Ufficiale - Manchester City : De Bruyne rinnova fino al 2023 : TORINO - Kevin De Bruyne ha rinnovato il contratto con il Manchester City fino al 2023. Mancava solo l'ufficialità e oggi è arrivato l'annuncio del club inglese del prolungamento dell'accordo con il ...

Huawei P Smart Ufficiale : un ottimo smartphone disponibile anche in Italia : Huawei P Smart, il nuovo Smartphone di fascia media dal prezzo aggressivo di Huawei, è ufficiale in Italia e quindi è tempo di conoscerne specifiche tecniche, prezzo e uscita. Sarà un nuovo best-buy? L'articolo Huawei P Smart ufficiale: un ottimo Smartphone disponibile anche in Italia è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Anche Xiaomi Redmi 5A - Redmi Y1 e Y1 Lite possono contare sulla TWRP Ufficiale : Il team di sviluppo di TWRP ha rilasciato ufficialmente la propria custom recovery per Xiaomi Redmi 5A, Redmi Y1 e Redmi Y1 Lite. L'articolo Anche Xiaomi Redmi 5A, Redmi Y1 e Y1 Lite possono contare sulla TWRP ufficiale è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Honor 7X Ufficiale Anche in edizione limitata rossa : Al CES 2018 Honor ha confermato che molto presto arriverà sui mercati internazionali una variante rossa di Honor 7X, in edizione limitata. L'articolo Honor 7X ufficiale anche in edizione limitata rossa è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Election day Ufficiale : il 4 marzo si vota anche per le regionali in Lazio e Lombardia : Via libera all'Election day . Il 4 marzo, oltreché al voto per rinnovare la Camera dei deputati e il Senato, gli elettori di Lazio e Lombardia sceglieranno anche il nuovo presidente della Regione. Il ...

Black Lightning su Netflix anche in Italia : la data Ufficiale e le sinossi dei primi episodi : Addio sindaco Lavon Hayes attento e romantico di Bluebell e benvenuto Jefferson Pierce alias Fulmine Nero di Black Lightning. Cress Williams si prepara a voltare pagina dandosi ai supereroi di casa The CW e alla nuova serie al via nei prossimi giorni non solo negli Usa ma anche in Italia visto che i diritti sono finiti in mano a Netflix e non a Mediaset Premium come tutti temevano. Tutto è bene quel che finisce bene quindi è così Black ...