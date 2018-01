: #BreakingNews Ue:scambi commerciali basati su regole - CybFeed : #BreakingNews Ue:scambi commerciali basati su regole - NotizieIN : Ue:scambi commerciali basati su regole - giovannisarubbi : #Cina: scambi commerciali con paesi Asean in crescita del 13,8 per cento #russia #brics #brasile #india #sudafrica - Pasquino70 : @SkyTG24 Ecco un altro visionario che il massimo di visione che ha sono gli scambi commerciali tra Lombardia e Veneto - KappaVu : RT @GagliardoneS: #Trump dopo gli ATTACCHI dei vari SCIENZIATI, macron,merkel e gentiloni, VOLA dalla MAY: "I NOSTRI SCAMBI COMMERCIALI avr… -

"La Ue è pronta ad agire in modo rapido e appropriato nel caso in cui le sue esportazioni siano colpite da misure restrittive Usa". Lo ha affermato il portavoce del presidente della Commissione Ue Juncker, in relazione alle dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump in materia di commercio. Questo "può e deve essere win-win" nonché "equo e basato sulle",ha avvertito il portavoce.(Di lunedì 29 gennaio 2018)