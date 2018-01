: Ue "pronta a reagire" al protezionismo di Trump - L'HuffPost - TutteLeNotizie : Ue "pronta a reagire" al protezionismo di Trump - L'HuffPost - infoitestero : Ue "pronta a reagire" al protezionismo di Trump (L'HuffPost) - TrasportoEuropa : RT @ansa_economia: #Dazi, #Ue pronta a reagire in caso di misure restrittive degli #Usa sul #commercio. La Commissione europea: 'Gli scambi… - FinanzaTrading : Dazi, la Ue è pronta a reagire al protezionismo di Trump - Antongiulio2 : RT @davcarretta: Commissione su Trump che minaccia l'Europa sul commercio: “L'Unione Europea è pronta a reagire rapidamente e in modo app… -

(Di lunedì 29 gennaio 2018) "L'Ue èad agire in modo rapido e appropriato nel caso in cui le sue esportazioni siano colpite da misure restrittive Usa". Lo ha affermato il portavoce del presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker, Margaritis Schinas, in reazione alle dichiarazioni del presidente Usa Donaldin materia di commercio. Questo "può e deve essere win-win" nonché "equo e basato sulle regole", ha avvertito il portavoce.In un'intervista alla televisione britannica ITV trasmessa ieri, il presidente americano ha accusato l'Ue di aver "trattato gli Usa in modo molto ingiusto quando si tratta del commercio".ha detto di avere "un sacco di problemi con l'Ue" perché per i prodotti americani è "molto, molto difficile" entrare in Europa, mentre quelli europei entrano negli Usa pagando "nessuna tassa, pochissime tasse". L'Ue "è stata molto, molto ...