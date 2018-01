: Udine, bimbo cade da seggiovia: è grave - NotizieIN : Udine, bimbo cade da seggiovia: è grave - CybFeed : #BreakingNews Udine, bimbo cade da seggiovia: è grave - SilviaCantoia : RT @maletaIt: Udine, bimbo di 11 anni cade dalla seggiovia: atterra dopo volo di sette metri - maletaIt : Udine, bimbo di 11 anni cade dalla seggiovia: atterra dopo volo di sette metri -

Un bambino di 11 anni, di, è rimasto ferito in modo serio dopo essere caduto dalla, a Tarvisio (UD) e aver fatto un volo di alcuni metri. Nonostante sia atterrato su un cumulo di neve che ha attutito la caduta, il piccolo ha comunque riportato un trauma cranico e, si sospetta, una frattura del bacino. Il bambino si trovava sullaassieme ad altri due ragazzini quando, per cause in corso di accertamento,forse per aver alzato la sbarra protettiva prima dell'arrivo, è scivolatondo per alcuni metri.(Di lunedì 29 gennaio 2018)