Nel suo primo discorso da presidente sullodell'affronterà temi quali i "successi" del suo primo anno alla Casa Bianca,menzionando i risultati positivi in campo economico e il taglio delle. Lo ha anticipato lo stesso, rispondendo a domande dei giornalisti, in cui ha aggiunto che l'intervento di domani al Congresso avrà anche un focus sull'immigrazione e sul commercio, promettendo che gli Stati Uniti non verranno più sfruttati da quest'ultimo punto di vista.(Di lunedì 29 gennaio 2018)