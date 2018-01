Tra arte e cultura - 'Comunicare l'Europa' compie 10 anni : 'I premiati, anche per questa decima edizione di 'Comunicare l'Europa', provengono dai campi più disparati (istituzioni, cultura, arte, comunicazione, spettacolo, scienza), ma -chiarisce- con il ...

Hunger Games - Il canto della rivolta : parte 2/ Curiosità e Trama del film su Italia 1 (28 gennaio) : Hunger Games - Il canto della rivolta: parte 2, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 28 gennaio 2018. Nel cast: Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson, alla regia Francis Lawrence. (Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 17:55:00 GMT)

Teatro dei Concordi : pronto il cartellone teaTrale 2018 : Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. La prevendita dei biglietti si terrà nei giorni degli spettacoli dalle 17.30 alle 20.30 presso il Teatro Concordi. Per sottoscrivere gli ...

Transiberiana d'Italia : la convenienza ma non troppo delle partenze da Isernia : Ma, magari, utilizzato per rendere più interessante la visita ad Isernia, con l'impiego di guide e di navette per raggiungere i siti, e l'organizzazione di eventi e spettacoli per intrattenere i ...

C'E' TEMPO FINO AL 5/02 PER PARTECIPARE A CORTINAMETraGGIO 2018 : Da quest'anno inoltre il festival si arricchisce della nuova sezione Branded Entertainment che vede al centro il mondo della pubblicità e la creatività legata alla promozione di un brand attraverso ...

Modern Art di Nina Zilli rivive nella Sanremo Edition con Senza appartenere : cover e Tracklist : Modern Art di Nina Zilli si prepara per Sanremo 2018. L'ultimo disco di inediti dell'artista piacentina è pronto per tornare in una nuova veste per il Festival di Sanremo, al quale parteciperà con il brano Senza appartenere. La nuova versione del disco prodotto da Michele Canova vedrà la luce il 9 febbraio e conterrà proprio il brano in gara a partire dal 6 febbraio, per la kermesse condotta per la prima volta da Claudia Baglioni. Si ...

Meloni : "Se Pirozzi non appoggia Parisi non fa parte del centrodesTra" : Anche Parisi lancia un appello accorato all'unità del centrodestra: 'Il Lazio può tornare ad essere il motore dell'economia e del nostro paese. Ha il diritto di liberare Roma dalla morsa di M5S. ...

Come partecipare Tra il pubblico con Emma a Che Tempo che Fa il 28 gennaio : Emma a Che Tempo che fa presenterà il suo nuovo disco. È ancora aperta la possibilità di partecipare Come pubblico al talk condotto da Fabio Fazio, inviando una mail all'indirizzo indicato. Per provare a essere estratti, è sufficiente inviare una mail con i propri dati all'indirizzo concorsi.universal@gmail.com. Gli estratti sono tenuti a presentarsi a Milano per le ore 19 ed è necessario essere maggiorenni. I fortunati estratti potranno ...

Revocato sciopero Samir di martedì : evitata alTra giornata nera dei Trasporti a Napoli : É stato Revocato lo sciopero dei dipendenti della ditta Samir - che si occupa dei servizi di pulizia per conto di Anm , Azienda Napoletana di Mobilità, - proclamato dall'organizzazione sindacale Cub ...

Nuova stagione teaTrale all'Auditorium di Isernia : si parte l'11 febbraio con Massimo Ranieri : L'assessore comunale alla Cultura Eugenio Kniahynichy in apertura ha sottolineato la volontà di offrire ai cittadini 8 spettacoli concentrati nel fine settimana e, inoltre, 2 mattinè rivolte alle ...

Martedì al Centro culturale S. Maria delle Grazie a Mestre apre la mosTra "Spettacoli di luce " dalla camera obscura alla nascita del cinema" : ... il pittore vedutista del '700 che fissava su tela il disegno della camera ottica; il lanternista che presentava i suoi spettacoli a un pubblico spesso ingenuo e impaurito; il fotografo dell'800 che ...

Hunger Games : Il canto della rivolta – parte II : Trama - cast e curiosità : Katniss Everdeen è l’eroina del cinema più redditizia di sempre: lo dice il Guinness dei primati, che ha stimato gli incassi dei suoi film due miliardi e trecento milioni di dollari. Ma come tutte le cose belle anche la relativa saga letteraria e cinematografica ha una fine. L’ultimo capitolo si chiama Hunger Games: il canto della rivolta – parte II, che domenica 28 gennaio alle 21.20 va in onda su Italia 1 in prima TV (almeno ...