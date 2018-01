: Torino, le cessioni importanti potrebbero essere due: la situazione - CalcioWeb : Torino, le cessioni importanti potrebbero essere due: la situazione - capuanogio : Da Ogbonna a #Maksimovic, storia di 5 cessioni ricche in cui a guadagnarci è stato solo il presidente del #Torino.… -

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Ilsta vivendo un rush di finale di mercato davvero molto intenso. Il club granata potrebbeuno di quelli coinvolti in un intricato valzer dei centrocampisti che porterebbe diversi calciatori a cambiare casacca. Donsah potrebbe infatti arrivare alla corte di Walter Mazzarri, il quale però in cambio perderebbe quasi certamente Acquah, richiesto da Cagliari e Genoa. Ma non è tutto, nelle ultime ore si è fatto vivo anche il Benfica, che secondo la Gazzetta dello sport sarebbe pronto a sferrare l’attacco decisivo per avere il mediano granata Obi. Dunqueben due i centrocampisti a far spazio a Donsah. Ultime ore di calciomercato davvero caldissime in casa. L'articolo, ledue: lasembrail primo su CalcioWeb.