Torino | con Ljajic lascia anche a Sofija?

Serie A Torino - Mazzarri : "Belotti forse gioca nel secondo tempo" : Torino - 'Il girone di ritorno è diverso dal girone d'andata: il Benevento è cresciuto nelle ultime settimane, per cui non va assolutamente sottovalutato. Hanno ottenuto alcuni risultati positivi e ...

Torino - Mazzarri a tutto tondo : il mercato - Ljajic - le condizioni di Belotti ed il 3-4-3 : Il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della gara di domani dei granata. Caldissimo l’argomento Belotti che potrebbe andare in panchina: “Belotti è carico, oggi nella partitella voglio vederlo. Alla fine della partitella vedremo come sta e capiremo se potrà essere convocato. Se verrà in panchina vuol dire che ha 10-20 minuti sulle gambe. Belotti è un giocatore top, quando rientrerà sarà un ...

Torino - Milano e Napoli prime in Europa per concentrazione di smog - : Le tre città italiane sono in cima alla classifica continentale con i valori medi annuali pù alti di polveri sottili nell'aria secondo un'elaborazione di Legambiente sui dati dell'Organizzazione ...

Mostre da vedere nel weekend : 7 appuntamenti con l'arte e la fotografia da Londra a Milano - da Torino a Roma : Da Milano, con il '68 Altrove di Fausto Giaccone alla galleria Expowall, a "New Perspective" in Triennale, dagli scatti di Amazon di Andreas Gursky e la sua "enciclopedia della vita" a Londra all' "L'Occhio Magico di Carlo Mollino", il dandy-architetto-fotografo in mostra alla galleria Camera di Torino. E poi il maestro giapponese antesignano dei manga "Utagawa Kuniyoshi, Il visionario del mondo fluttuante" al Museo della Permanente di Milano, ...

Biglietti Tour Vasco Rossi 2018 : acquista i tickets per i concerti. Tutte le date tra Torino e Roma : Dopo il concerto dei record a Modena Park e la valanga di fan che l’hanno sommerso la scorsa estate, Vasco Rossi torna ancora con un imperdibile Tour che ci terrà compagnia per tutta l’estate 2018: nove eventi in giro per tutta l’Italia. La rockstar più famosa e amata del nostro Paese incanterà i propri ammiratori tra Torino, Padova, Roma, Bari e Messina: da Nord a Sud potrete gustarvi le canzoni del Comandante e i suoi show ...

Torino - Donsah nel mirino : ripresi i contatti con il Bologna : Torino, Donsah nel mirino: ripresi i contatti con il Bologna Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Torino, Donsah NEL mirino – Il Torino torna a parlare con il Bologna per Godfred Donsah. La trattativa si era un po’ arenata negli ultimi giorni, ma nelle ultime ore c’è stata la riapertura da parte del club felsineo. ripresi I COLLOQUI TRA I DUE ...

Donsah al Torino? Parla l’ad del Bologna Fenucci : arrivano conferme : L’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ha presenziato oggi alla cerimonia di intitolazione della curva San Luca del Dall’Ara ad Arpad Weisz. In questa fase della stagione però si sa, il calciomercato prende il sopravvento e dunque anche in un’occasione dedicata a Weisz si è Parlato delle trattative calde in casa Bologna: “Ci sono pervenute delle richieste per alcuni nostri giocatori, ma arrivare ad un accordo non è ...

Torino - le ultime sulle condizioni di Belotti : di nuovo tra i convocati con il Benevento? : Il Torino aspetta Andrea Belotti. Il rientro del ‘Gallo’ si avvicina. Dal centro sportivo dei granata arrivano buone notizie in merito alle condizioni dell’attaccante, che è stato costretto a saltare le ultime quattro partite per un nuovo infortunio al ginocchio. Belotti è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo con i compagni e punta a rientrare almeno nella lista dei convocati per la sfida con il Benevento. Il dolore al ...

Torino - fiamme alla Sacra di San Michele : brucia tetto convento : Il convento, situato ai piedi della Chiesa, costruita tra il 983 e il 987 sulla cima del monte Pirchiriano, a 40 chilometri da Torino, attira ogni anno centomila visitatori da tutto il mondo. Vi ...

Torino - Rincon : 'Contro il Benevento dovremo far pesare il nostro valore' : Torino - Il Torino contro l'ultima in classifica, il Benevento, che non ha fatto un solo puto fuori casa. Ma Tomas Rincon invita a non sottovalutare l'impegno di domenica prossima. ' Partite con ...