Tiramisushi | l’uramaki al gusto di tiramisù

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Il 2018 è iniziato come meglio non si poteva per gli amanti degli ibridi in cucina. Dopo l’exploit americano del crossushi, il croissant che racchiude al proprio interno un roll di riso, alghe e salmone, questa volta è il Giappone a rilanciare, proponendo uno strano mix fra la propria tradizione gastronomica e quello che probabilmente è il dolce italiano più conosciuto al mondo: la catena Kura Sushi è così lieta di presentare al mondo il suo, uno speciale uramaki che strizza l’occhio al nostro. Tranquilli, fortunatamente al suo interno non troviamo alcuna traccia di pesce crudo o affini. Il rotolino in questione abbina infatti il classico riso utilizzato per la preparazione del sushi con un ripieno che potrebbe ricordare il budino al cioccolato. È poi spolverato con abbondante cacao in polvere e dunque ricoperto con un ciuffetto di crema al mascarpone. ...