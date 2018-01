«Tifosi del Bologna multati a Napoli per lo striscione per mio figlio»

I Tifosi del Napoli espongono uno striscione contro la Juventus : clamoroso sfottò [FOTO] : Nella serata di ieri lo Juventus Official Fan Club di Cercola ha organizzato un raduno dove hanno preso parte anche Luciano Moggi e David Trezeguet. Un’occasione che i tifosi del Napoli non si sono fatti sfuggire per vendicare la sconfitta rimediata due mesi fa in campionato con la rete dell’ex Higuain. Un gruppo di amici residenti nel vicino comune di Santa Maria la Carità, rione Putkin ha esposto uno striscione fuori dal lussuoso ...

Rende - Lecce : una carovana di Tifosi accompagnerà la capolista della Serie C : Il Lecce non sarà solo nell'impegnativo match contro il Rende, squadra rivelazione che al momento occupa la quarta posizione nella classifica del girone C di Serie C. Una grande partita, molto attesa in terra calabrese, dove la capolista arriverà con l'intenzione di portare a casa l'intera posta in palio, ma certamente troverà davanti a sè un avversario agguerrito che durante la stagione ha messo in difficoltà tutte le squadre, anche le big, ...

Supporter del Marsiglia annuncia il suicidio sui social - Tifosi e amici lo salvano : Un giovane francese è stato salvato dalla sua fede calcistica nell'Olympique Marsiglia e soprattutto dai compagni e colleghi di studio, intervenuti in tempo a salvarlo da un tentativo di suicidio. ...

Calciomercato Milan - Deulofeu voleva tornare a tutti i costi : i motivi del ‘no’ rossonero - Tifosi furiosi : In casa Milan il diktat è stato chiaro fin dall’inizio di gennaio: “non verrà effettuato nessun acquisto”. Una decisione presa dalla società condivisa anche da Gattuso. Eppure l’opportunità di rinforzare la rosa il club rossonero l’ha avuta. In particolare nelle ultime ore è emerso un retroscena legato a Gerard Deulofeu. Lo spagnolo cercato da Inter, Napoli e Roma avrebbe voluto tornare a tutti i costi al Milan, ...

Calciomercato Milan - l’annuncio di Gattuso : Tifosi delusi : Successo del Milan sul campo del Cagliari, continua la rincorsa alle zone importanti della classifica, interessanti dichiarazioni da parte del tecnico Gattuso su “Radio Anch’io Lo Sport”: “dobbiamo andare avanti così, stiamo crescendo a livello mentale e fisico, ma dobbiamo continuare a lavorare. Devo dire grazie ai ragazzi, sono molto disponibili e hanno grande voglia. I meriti sono tutti loro”. Su Kessie: “E’ un ...

Infortunio Immobile - il messaggio dell’attaccante ai Tifosi della Lazio : Infortunio Immobile – La Lazio ha ripreso il suo cammino in campionato come lo aveva terminato prima della sosta, ovvero a suon di goal. Dopo la goleada con la Spal, è arrivato un pokerissimo anche con il Chievo. L’unica nota stonata della giornata è stato l’Infortunio rimediato da Immobile. Al 6′ di gioco ha chiesto subito il cambio salvo poi giocare ancora una mezzoretta scarsa prima di uscire dal campo. La prima ...

Rafinha tranquillizza i Tifosi dell'Inter : Rafinha tranquillizza i tifosi dell'Inter. Il prossimo acquisto dei nerazzurri è in ottime condizioni e pronto per giocare. A confermarlo è l'agente dell'ex Barcellona: 'Lui è davvero felice di unirsi ...

Bologna - i Tifosi chiedono di dare la fascia di capitano a Verdi : la decisione della società : Dopo il bel gesto di Simone Verdi, il quale ha preferito dire no al Napoli per restare al suo Bologna, i tifosi emiliani hanno avanzato una proposta alla società. Dato l’attaccamento alla maglia mostrato dall’attaccante, i supporters bolognesi hanno chiesto al tecnico Donadoni di dare la fascia di capitano a Verdi. Ebbene, in vista della gara di domani la società ha deciso di non accogliere tale proposta, ed il motivo è molto ...

Niente Bergamo per Tifosi del Napoli : Domenica è in programma a Bergamo l'incontro Atalanta-Napoli, valido per la 21ª giornata di serie A. Per l'occasione il prefetto di Bergamo Elisabetta Margiacchi ha adottato le seguenti ...

Verdi rifiuta Napoli - ecco cosa hanno in mente i Tifosi del Bologna per la gara contro il Benevento : Le ultime ore sono state caldissime in casa Bologna, in particolar modo ha tenuto banco il futuro dell’attaccante Verdi, dopo l’accordo tra le società la palla è passata al calciatore che si è preso qualche giorno per decidere, in mattinata è arrivato il rifiuto e completerà la stagione con la maglia del Bologna. La scelta ha fatto impazzire i tifosi del Bologna che potranno ancora ammirare le prodezze del calciatore e concludere il ...

I Tifosi della Juve 'trattengono' Marchisio : I tifosi della Juventus allontanano Claudio Marchisio dal mercato. 'Marchisio non si tocca. Marchisio resta con noi' è lo striscione comparso di fronte allo Juventus Center, dove questa mattina i ...

Il “grande bluff” di Verdi : dica la verità e non prenda in giro i Tifosi del Bologna! : Simone Verdi ha deciso di non andare a Napoli e di rimanere al Bologna. Scelta plausibile, condivisibile, ma le motivazioni date dal calciatore quest’oggi sono assolutamente di facciata: una presa in giro un po’ per tutti. Parole dette da copione, non la verità su quanto è accaduto in questi giorni. “Non è stato un no al Napoli, non volevo lasciare il Bologna a gennaio”, questa la prima e più significativa frase detta da Verdi ...

Nainggolan in Cina? I Tifosi della Roma in rivolta : TORINO - La notizia sta spaccando il web giallorosso. Nainggolan potrebbe partire per la Cina dove, ad aspettarlo, c'è il Guangzhou di Cannavaro. L'offerta di 40 milioni per il centrocampista belga ...