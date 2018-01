The Voice of Italy 2018 su Rai2 | coach | conduttore e data di inizio

The Voice of Italy 2018 : ecco la nuova giuria : Al Bano, J-Ax, Cristina Scabbia, Francesco Renga. La giuria di The Voice of Italy, la cui composizione è stata oggetto di tante ipotesi e congetture, ha trovato finalmente i propri membri. A ufficializzare i nomi dei giudici e, insieme, quello del conduttore, è stato un breve comunicato stampa. LEGGI ANCHEAl Bano: «Farò The Voice, ma dal 1° gennaio 2019 basta musica» «Siamo molto orgogliosi di riportare su Raidue uno degli show musicali più ...

The Voice of Italy 2018 : ufficializzati i coach e il conduttore; rivisitato il format. Tutti i dettagli : ll talent musicale di Rai Due, The Voice of Italy tornerà in primavera a partire dal 20 marzo 2018, di martedì (salvo cambiamenti) in prima serata. Il programma canoro torna con una giuria, un conduttore e un format completamente rinnovati. The Voice Of Italy 2018: i coach Come vi avevamo anticipato in un precedente articolo i nomi papabili per la giuria del talent sono stati ufficialmente confermati e sono: J-Ax Al Bano Francesco ...

Palinsesti Rai primavera 2018 - novità : La Corrida - The Voice of Italy - Made in Sud e altro ancora : Palinsesti Rai: resi noti i Palinsesti primaverili 2018. Tra le novità segnaliamo La Corrida con Carlo Conti, The Voice of Italy, Made in Sud e tanto altro ancora. Palinsesti Rai in primavera 2018 I vertici della Rai hanno reso noti i Palinsesti primaverili del 2018 e tra riconferme e novità, forse la curiosità del pubblico è tutta per la nuova edizione de La Corrida che vedrà alla conduzione Carlo Conti. Grande attesa per La Corrida Una ...

Ufficiali i palinsesti primaverili Rai 2018 con il ritorno di The Voice of Italy e La Corrida su Rai1 : I palinsesti primaverili Rai 2018 sono stati annunciati. Tra i programmi che torneranno, anche la clamorosa nuova edizione di The Voice Of Italy, che torna dopo la chiusura per gli scarsi risultati ottenuti in termini di ascolti. La nuova edizione, per la quale l'azienda ha speso una somma ingente di fondi, sarà però molto diversa da quelle precedenti. La prima novità introdotta per la quinta stagione del talent è la lunghezza, notevolmente ...

Rai : via libera ai palinsesti primaverili 2018. Ci saranno La Corrida - The Voice - Made in Sud. E torna Santoro : Carlo Conti La Corrida con Carlo Conti, The Voice of Italy, Made in Sud ed un nuovo ciclo di puntate per Michele Santoro. Il Consiglio di Amministrazione Rai ha dato il via libera ai palinsesti della prossima primavera 2018, di cui abbiamo già sintetizzato le principali novità. Tra gli annunciati innesti in programma per i prossimi mesi, anche il debutto di Antonio Albanese su Rai3 con una miniserie. Il trasloco in casa Rai della Corrida è ...

Da La Corrida a The Voice - approvati dal cda i palinsesti primaverili Rai : Il ritorno della Corrida su Rai1, The Voice of Italy, Made in Sud e Il Commissario Schiavone su Rai2, un nuovo ciclo di trasmissioni di Michele Santoro su Rai3. Sono alcune delle novità dei palinsesti primaverili approvati dal consiglio di amministrazione Rai, insieme al budget previsionale del 2018. Il remake dello storico programma condotto da Corrado è una delle novità principali dell'ultima parte della stagione per la tv ...

