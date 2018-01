Test Sepang 2018 Motogp | streaming video e diretta tv | Lorenzo | abbiamo un buon margine

Motomondiale - Test Sepang : Vinales davanti a Valentino nella seconda giornata di prove : Il campione del mondo in carica, lo spagnolo della Honda Marc Marquez (1'59'730) ha fatto segnare il settimo tempo davanti alla Ducati di Andrea Dovizioso (1'59'732).

MotoGP - Test Sepang2018 : la seconda giornata ripropone una ottima Yamaha - cresce bene la Ducati mentre la Honda prosegue nella continuità : Cosa ci ha detto questa seconda giornata di Test pre-stagionali riservati alla MotoGP di Sepang? Non ci ha regalato grosse novità, quanto conferme importanti. Su tutte, la Yamaha quest’anno è partita davvero con il piede giusto. Se l’anno scorso era il solo Maverick Vinales ad apprezzare la moto di Iwata (e ci ricordiamo bene come si è poi sviluppata la stagione, tra difficoltà e poca competitività) questa volta entrambi i piloti ...

MotoGP - Test Sepang 2018 : Vinales e Valentino Rossi svettano - Lorenzo in quarta posizione - Marquez (7°) e Dovizioso (8°) si controllano : Sono le Yamaha di Maverick Vinales e Valentino Rossi a svettare nel secondo giorno di Test a Sepang (Malesia) del Mondiale 2018 di MotoGP. Lo spagnolo, in sella alla moto di Iwata ha ottenuto il miglior crono di giornata in 1’59″355 precedendo di appena 35 millesimi Valentino e di 88 il sorprendente britannico Cal Crutchlow sulla Honda LCR. Una prestazione che conferma la bontà della nuova creatura nipponica che, come sottolineato ...

LIVE MotoGP - Test Sepang 2018 in DIRETTA (lunedì 29 gennaio) : Valentino Rossi in vetta all’ordine dei tempi! Marquez (2°) insegue davanti a Dovizioso : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Test sulla pista di Sepang (Malesia). Un day-2 importante per consentire ai team di Testare le nuove moto e comprenderne i comportamenti. La Ducati, con Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, è partita con il piede giusto: secondo e terzo tempo ieri alle spalle di Daniel Pedrosa e grande continuità di prestazione. La GP18 ha messo in luce ottime qualità e le dichiarazioni dei ...

