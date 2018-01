Test Sepang 2018 Motogp | streaming video e diretta tv | classifica e tempi 2^ giornata

MotoGP - Test Sepang 2018 : seconda giornata (lunedì 29 gennaio) : orario d’inizio e come seguire i risultati in tempo reale. Il programma completo : Dopo la prima giornata di Test in Malesia, le MotoGP torneranno ad accendersi lunedì 29 gennaio per la seconda giornata di Test sul circuito di Sepang. Le indicazioni ricevute in questa domenica saranno sicuramente importanti per i vari team che però vorranno ulteriormente approfondire il livello dei propri bolidi e analizzare meglio le prestazioni. Ci attendono altre otto importanti ore di Test: i piloti avranno tutto il tempo per lavorare con ...

MotoGP - Test Sepang 2018 – Le Ducati convincono - Dovizioso raggiante. Valentino Rossi promuove la Yamaha - Marquez si copre e Pedrosa… : Oggi si sono svolti i primi Test invernali della MotoGP, prima giornata di preparazione in vista della stagione che scatterà tra due mesi in Qatar. Tutti i piloti sono sembrati molto soddisfatti dalle prime indicazioni che hanno ricevuto dai propri bolidi, diamo uno sguardo più da vicino a quello che si è visto sull’asfalto malese. Andrea Dovizioso ha elogiato a lungo la nuova Ducati, ha gradito la percorrenza in curva e il tallone ...

MotoGP Test Sepang : nel day-1 Pedrosa al top - Ducati in scia - Márquez solo sesto : Primo giorno di Test a Sepang per i rider della top class. Pedrosa porta a casa un crono pazzesco con dietro tre Ducati. Rossi, tra i primi a girare, dice subito la sua. Márquez è solo sesto Dopo i Test di Jerez per la SBK finalmente è toccato anche alla classe regina. A Sepang, in Malesia, che sarà sede della penultima tappa del motomondiale (4 novembre 2018) sono scesi in pista Márquez & co. Pronto ad affrontare la sua ennesima ...

MotoGP Test Sepang - Ducati - segnali promettenti; Pedrosa davanti : Per chi aveva dubbi su come Andrea Dovizioso si sarebbe presentato al via della nuova stagione dopo un 2017 di altissimo livello nel quale fino alla fine ha conteso il titolo a Marc Marquez, ecco che ...

