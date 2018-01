Test gas di scarico con cavie umane e scimmie Auto tedesche sotto accusa | Merkel

Scimmie e cavie umane per Testare i gas di scarico : Un altro scandalo sta per abbattersi sul mondo dell'auto e in particolare sui colossi tedeschi Bmw, Daimler e il gruppo Volkswagen. Secondo un'inchiesta del New York Times e pubblicata dalla tedesca 'Bild' sarebbero stati effettuati test su ...

Stampa tedesca : Test sui gas di scarico anche sulle cavie umane : Non solo le scimmie. I gas di scarico delle auto diesel tedesche sarebbero stati somministrati anche ad alcune cavie umane, secondo quanto rivelano due giornali tedeschi, Sueddeutsche Zeitung e Stuttgarter Zeitung. Sotto accusa Volkswagen, Daimler e Bmw, che subito hanno smentito con fermezza. Secondo i media citati la Società di Ricerca europea per l'Ambiente e la Salute nei Trasporti (Eugt), fondata dalle tre aziende automobilistiche, ...

Gas di scarico diesel - media tedeschi : Vw - Daimler e Bmw hanno usato cavie umane per i Test : I gas di scarico delle auto diesel dei colossi tedeschi non sono stati provati solo su scimmie, ma anche su cavie umane. Lo scrivono Sueddeutsche Zeitung e Stuttgarter Zeitung, rivelando nuovi particolari sui test di cui sono coinvolte Volkswagen, Bmw e Daimler. Quest’ultima però prende le distanze da questo nuovo caso. Secondo i media, la Società di Ricerca europea per l’Ambiente e la Salute nei Trasporti, fondata dai tre colossi ...

Scimmie come cavie nei Test sui gas di scarico : Volkswagen - Bmw e Daimler nella bufera : Il gruppo tedesco Bmw nega di aver partecipato agli esperimenti condotti sulle Scimmie per verificare la tossicità dei gas di scarico . "Il Bmw Group non conduce studi su animali", ha scritto la casa ...

