Test dei gas di scarico anche su cavie umane | le aziende tedesche incriminate

MotoGP - Test Sepang : le reazioni dei piloti dopo la seconda giornata : Il campione del mondo Marc Marquez è settimo, staccato di 0.375 millesimi. A +0.377 c'è Andrea Dovizioso, ottavo, con l'altra Ducati ufficiale. Nono e decimo tempo per Danilo Petrucci (Pramac) e ...

Dieci scimmie costrette a Testare la nocività dei gas di scarico : Sono sempre le scimmie le innocenti vittime che ogni giorno si vedono costrette a partecipare a esperimenti del terrore, utili, secondo alcuni, a scoprire e verificare se un determinato medicinale o prodotto può essere nocivo o meno, in questo caso viene testato il gas di scarico dell'auto, anche se è abbastanza risaputo quanto sia dannoso. Tre colossi dell'auto tedesca e il loro folle esperimento Successe nel 2015, quando tre marche prestigiose ...

Cina - 200 giorni nella stazione spaziale simulata : è terminato il Test dei record : E’ terminato l’esperimento di simulazione di permanenza nello spazio di quattro volontari che per duecento giorni hanno vissuto all’interno di un ambiente che ricrea quello di una stazione spaziale, a Pechino. I quattro studenti di biomediCina dell’universita’ Beihang, due uomini e due donne, hanno raggiunto un nuovo record di permanenza in un ambiente di questo tipo all’interno della Yuegong-1, nome ...

Svolta dance nel nuovo singolo di Bianca Atzei - naufraga per L’Isola dei Famosi : audio e Testo di Fire on Ice : Il nuovo singolo di Bianca Atzei è Fire On Ice. Il brano è in rotazione radiofonica mentre l'artista sta combattendo per la sopravvivenza in quel di Cayo Cochinos, come partecipante alla nuova edizione di L'Isola dei Famosi. Con Fire on Ice, si torna alla lingua inglese e alle atmosfere dance con le quali - presumibilmente - anticiperà l'uscita di un nuovo progetto discografico che sarà il seguito del suo disco d'esordio rilasciato per ...

Gomme invernali - i segreti dei Test di Assogomma e Federpneus : La prova viene eseguita con due vetture Alfa Romeo Stelvio Q4 equipaggiate con pneumatici 235/65 R17 nelle due differenti configurazioni: pneumatico ESTIVO Bridgestone Dueler H/P sport e pneumatico ...

Audio - Testo e traduzione di Dangerous Night - il nuovo singolo dei Thirty Seconds To Mars aspettando l’album di inediti : Il nuovo singolo dei Thirty Seconds To Mars s'intitola Dangerous Night, nuovo brano che segue a ruota Walk On Water. I due singoli anticipano il nuovo album di inediti, il loro quinto progetto discografico, annunciato diversi mesi fa. A cinque mesi di distanza dal rilascio di Walk On Water, singolo che ha segnato il ritorno della band sul mercato discografico, esce il nuovo brano Dangerous Night, scritta da Jared e Shannon Leto, in cui si ...

Testo dell’inedito dei The Jab “Elena” : Seguimi di notte che ti porto altrove ti vesto con le labbra e tu non sai il mio nome mi ripresento ancora ma con il cognome non voglio confidenza ma sublimazione e seguo le tue linee come un tatuatore fingo distacco e con il tatto cerco il tuo calore e ti prometto che sarò ciò che la pelle vuole ma tu convinci la tua pelle ad esser la migliore ed ora che restiamo soli spogliati e poi balla in lacrime con me e tu vorresti tacchi e fiori ed io ...

Un’occasione Per ricominciare nel nuovo singolo dei Sonohra : video e Testo del brano : Il nuovo singolo dei Sonohra ha finalmente raggiunto le radio, i digital store e lo streaming musicale. Il duo formato dai fratelli Luca e Diego Fainello ha appena siglato il ritorno sulle scene musicali con un nuovo brano, Per ricominciare, nel quale si parla in maniera chiara di un'occasione per ripartire. Il brano porta la firma dei due componenti del gruppo sia nel testo che nella musica, con arrangiamento di Diego e Roberto Vernetti. La ...

Hockey su pista - 18^ giornata Serie A1 2018 : Testacoda tra Forte dei Marmi e Giovinazzo - insidia Bassano per il Lodi : Un testacoda sarà il match clou della 18^ giornata del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. La capolista Forte dei Marmi sfiderà tra le mura amiche il Giovinazzo, ultimo in classifica e ormai quasi spacciato, in un match sulla carta senza storia. Ma la storia insegna che le insidie sono sempre dietro l’angolo e per i toscani sarebbe un peccato mortale sottovalutare una sfida in apparenza molto abbordabile. Ben più complessa ...