Tenta suicidio gettandosi da ponte Uomo salvato ad Ariccia

Uccide la moglie e si barrica in casa : "Ha Tenta to il suicidio". Spari dal balcone e 4 feriti - la figlia è scappata : Resta barrica to in casa da oltre quattro ore Davide Mango, l'uomo che oggi a Bellona nel Casertano ha ucciso la moglie ferendo poi cinque persone. Carabinieri e polizia sono dinanzi alla...

Roma - l’insegnante arrestato per abusi resta in carcere. Il legale : “Ha confermato i fatti. Ha Tentato il suicidio” : Fabio Lattanzi, difensore di Massimo De Angelis, il docente arrestato per abusi su una studentessa di 15 anni, risponde ai giornalisti sull’interrogatorio di garanzia nel carcere Regina Coeli di Roma. Il suo cliente ha ammesso le responsabilità, dichiarando però di essere stato innamorato della minorenne L'articolo Roma, l’insegnante arrestato per abusi resta in carcere. Il legale: “Ha confermato i fatti. Ha tentato il ...