Tecnologia | il futuro in mostra al Ces di Las Vegas

: RT @JuryCitera: OLTRE LA CRISI @BentivogliMarco l’Italia è un paese tecnofobico, il paese ha paura delle nuova tecnologia, siamo un paese c… - smilypapiking : RT @JuryCitera: OLTRE LA CRISI @BentivogliMarco l’Italia è un paese tecnofobico, il paese ha paura delle nuova tecnologia, siamo un paese c… - Leonardobecchet : RT @JuryCitera: OLTRE LA CRISI @BentivogliMarco l’Italia è un paese tecnofobico, il paese ha paura delle nuova tecnologia, siamo un paese c… - MonariPierluigi : Una nuova tecnologia di trasmissione dati basato sull'uso dei led... - WineRoland : Giocare nel #winebusiness in modalità #centauro come ha insegnato Kasparov. Unire le capacità umane a quelle della… - R1spa : #Internet alla velocità della luce: debutta l'internet #quantistica in Cina che testa la #tecnologia del futuro… -

Leggi la notizia su laragnatelanews

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Come ormai da tradizione, l’anno nuovo si apre con una vetrina d’eccezione per gli appassionati die di elettronica da consumo: anche in questo 2018, infatti, torna l’appuntamento con il CES di Las, lo show della “Consumer Electronic” che mette sotto i riflettori tutte le applicazioni, i prodotti e i gadget che rivoluzioneranno le nostre abitudini quotidiane. Le novità per le stampanti. Quest’anno, la città americana è stata “invasa” da una serie di dispositivi high tech davvero sorprendenti, come il cavatappi 2.0, la maschera di bellezza ipertecnologica e il nuovo maggiordomo digitale, battezzato Jarvis in onore del supercomputer visto al cinema insieme ad Iron Man; ma non mancano gli ultimi sviluppi in settori più pratici, come ad esempio il mondo delle stampanti, che andranno ad arricchire un mercato che, come si può ...