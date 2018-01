Sul treno di Pioltello con i pendolari Nuovi dubbi e attesa per gli indagati

Tragedia in stazione - si siede Sul la banchina e viene travolto da un treno regionale : È stato travolto ed ucciso da un treno mentre si trovava seduto sul muretto del binario. Tragedia nella stazione di Palombina Nuova, nelle Marche. A perdere la vita, in circostanze ancora da accertare, un uomo di 48 anni...

Treno deragliato - si va verso la class action Sospetti anche Sul carrello del terzo vagone : Milano Quella che comincia oggi sarà una settimana decisiva sul fronte delle indagini sul disastro ferroviario di Pioltello. Il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e i pm Maura Ripamonti e Leonardo Lesti, che coordinano le indagini della Polfer, decideranno nei prossimi giorni i nomi da iscrivere nel registro degli indagati del fascicolo aperto per disastro ferroviario colposo. Ad essere indagati, non appena chiariti ruoli e ...

Treno deragliato - in arrivo i primi avvisi di garanzia : nei prossimi giorni le autopsie Sul le vittime : Partiranno a breve, probabilmente già domani o martedì, le prime informazioni di garanzia per gli indagati, tra manager e tecnici della sicurezza di Rete Ferroviaria Italiana e responsabili di Treno rd,...

Dopo il deragliamento del treno s’indaga Sul binario rattoppato : C’è un inciampo in tutta questa storia del treno deragliato di Pioltello con tre morti e 100 feriti, dove i responsabili della linea giurano che tutto era a posto: una zeppa di legno sotto la rotaia spezzata. Non esattamente una fatalità. ...

Cina - treno in fiamme Sulla tratta Pechino-Shanghai : Cina, treno in fiamme sulla tratta Pechino-Shanghai Il convoglio si era fermato per un guasto elettrico. Continua a leggere L'articolo Cina, treno in fiamme sulla tratta Pechino-Shanghai sembra essere il primo su NewsGo.