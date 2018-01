: Stipendi personale scuola: scatti di anzianità nel cedolino di marzo - scuolainforma : Stipendi personale scuola: scatti di anzianità nel cedolino di marzo - cap750 : RT @gregbucc: @COISPpolizia @ALisimberti @tempoweb Aumenti notevoli al personale del Quirinale - Andreacocco87 : La #banca TAGLIA! Guardate agli stipendi medi degli over 50. E guardate alla loro incidenza sui costi personale e… - 97Francesco16 : RT @gregbucc: @COISPpolizia @ALisimberti @tempoweb Aumenti notevoli al personale del Quirinale - vincengiove : RT @gregbucc: @COISPpolizia @ALisimberti @tempoweb Aumenti notevoli al personale del Quirinale -

Leggi la notizia su scuolainforma

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Il Mef, attraverso la pubblicazione di un comunicato sul portale degliNoiPA, ha reso noto che a causa del notevole flusso per l’elaborazione dei cedolini pubblicati in data 23 gennaio u.s. non ha potuto provvedere a regolarizzare la corretta progressioneale (di) di circa 40mila lavoratori della: gli … L'articolodineldiproviene dainforma.