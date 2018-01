Stefano Bettarini frecciatine a Stefano De Martino

Stefano De Martino/ Nuovo outfit per la diretta? I consigli di Bettarini (Isola dei Famosi 2018) : Stefano De Martino, inviato dell'Isola dei Famosi 2018, riceve la benedizione di Maria De Filippi, che l'ha lanciato come ballerino professionista e conduttore ad Amici(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 12:31:00 GMT)

Stefano Bettarini commenta L'Isola dei Famosi : il giudizio impietoso su Stefano De Martino e i naufraghi : Stefano Bettarini , ex inviato de L'Isola dei Famosi , ha dato i suoi giudizi sui naufraghi di quest'anno e sul nuovo inviato Stefano De Martino. L'ex marito di Simona Ventura attacca i concorrenti de ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Chiara Nasti getta la spugna? Per Stefano Bettarini "ha carattere da vendere" : ISOLA dei FAMOSI 2018, ancora problemi per Francesca Cipriani: la showgirl accusa forti mal di pancia. Chiara Nasti, invece, minaccia l'abbandono... cosa succederà?(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 18:18:00 GMT)

Stefano De Martino - i fan lo mettono sotto accusa. E c'è chi rimpiange Bettarini : I fan contro Stefano De Martino . L'ex ballerino di Amici, ha esordito ieri sera come inviato dell'Isola dei Famosi. Tripudio per il suo sex appeal, ma diverse critiche per la conduzione. Come riporta ...

Niccolò Bettarini single : “Stefano e Simona Ventura? Finalmente tutti riuniti” : Niccolò Bettarini è ospite (per la prima volta da solo in tv) a Verissimo nella puntata in onda sabato 6 gennaio dalle 16.10 su Canale 5. Ecco cosa dichiara a Silvia Toffanin. Niccolò Bettarini parla dei genitori Stefano e Simona Ventura Niccolò Bettarini parla dei suoi genitori, Simona Ventura e Stefano, che qualche tempo fa […] L'articolo Niccolò Bettarini single: “Stefano e Simona Ventura? Finalmente tutti riuniti” proviene ...

Isola dei Famosi 2018 cast completo e concorrenti : Stefano e Nicolò Bettarini naufraghi? : Notizia dell'ultima ora: nel cast completo dell'Isola dei Famosi 2018 ci saranno Stefano e Nicolò Bettarini come concorrenti. L'indiscrezione ha sorpreso e non poco, soprattutto perché Simona Ventura si era detta contraria alla partecipazione del figlio a un reality show: o forse aveva problemi con il Grande Fratello VIP? A Nicolò, infatti, era stato proposto di partecipare all'edizione di quest'anno, dopo che papà Stefano ha inaugurato la ...

Isola dei Famosi - tra i concorrenti spuntano i nomi di Stefano Bettarini e del figlio Nicolò. E arriva anche “L’Isolina” : Grandi novità per la prossima edizione, già la tredicesima, de “L’Isola dei Famosi“. Il reality di Canale5 sta scaldando gli elicotteri dai quali far calare una dozzina di personaggi in cerca della ribalta: il programma tornerà a marzo su Canale 5 con Alessia Marcuzzi alla conduzione. I toto-nomi per il cast è già partito e, dopo il secco no ricevuto dall’attrice Rita Rusic, sembra ormai fatta per Yvonne Sciò. Ma, notizia ...

Isola dei Famosi 2018 / Stefano Bettarini e il figlio Niccolò nel cast? Clamorose novità nella nuova edizione : Isola dei Famosi 2018, Stefano Bettarini e il figlio Niccolò nel cast? Il settimanale Spy svela Clamorose novità sulla nuova edizione in partenza a gennaio(Pubblicato il Thu, 16 Nov 2017 16:55:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - Stefano e Niccolò Bettarini possibili concorrenti? L'Isolina debutta su Italia 1 : Il settimanale Spy pubblica, nel numero in edicola da venerdì 17 novembre, due clamorose anticipazioni sulla prossima edizione dell'Isola dei Famosi che partirà a gennaio 2018. Lo scoop è la candidatura tra i concorrenti della coppia formata da Stefano Bettarini, che la scorsa stagione è stato inviato in Honduras, e dal figlio Niccolò, il maggiore dei due avuti da Simona Ventura (eppure i due personaggi dello spettacolo si erano ...

L'isolina : 10 volti pescati dal web in un reality online - finale su Italia 1 - vincitore all'Isola. Lì concorrenti Stefano-Niccolò Bettarini? : Arriva un nuovo curioso format che precederà la messa in onda de L'isola dei famosi 13, in onda a gennaio 2018 su Canale 5.Secondo il settimanale Spy nasce L'isolina: 10 possibili concorrenti, pescati dal mondo del web, vivranno per cinque settimane in uno spazio simile a quello che troveranno in Honduras, ma creato alle porte di Roma, monitorati 24 ore su 24. Dieci puntate in onda online e la finalissima che verrà trasmessa su Italia 1. ...