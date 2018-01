Spotify & co potrebbero aumentare le proprie tariffe | tutti i dettagli

SpotOn – Sleep & Wake Timer for Spotify permette di svegliarsi con la musica preferita : SpotOn - Sleep & Wake Timer for Spotify è un'applicazione che permette di svegliarsi e addormentarsi con i brani, album e playlist preferiti di Spotify. L'articolo SpotOn – Sleep & Wake Timer for Spotify permette di svegliarsi con la musica preferita è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.