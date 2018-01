Spazio | 60 anni fa il lancio di Explorer-1 | il primo satellite statunitense

L’Italia nello Spazio : ASI e Politecnico di Milano insieme per 15 anni : Quindici anni di collaborazione e nascita di 4 figure accademiche focalizzate su tecnologie innovative per lo Spazio: questi i punti più importanti dell’accordo tra Agenzia Spaziale Italiana e Politecnico di Milano. I due enti – spiega l’ASI – si impegnano a delineare e a percorrere gli ambiti strategici in cui si svolgerà la ricerca nel settore nei prossimi decenni, in un processo che vedrà la partecipazione di altri operatori ...

Milano : Politecnico e Asi firmano accordo per 6 mln in 15 anni per ricerca su Spazio (2) : (AdnKronos) - “Quello che abbiamo fatto è stato un passo coraggioso - dice Roberto Battiston, presidente dell’Asi - ma l’innovatività nel mondo dell'industria e dell’economia è molto bassa. La grande sfida è portare questo tipo di innovazione nel mondo economico reale”. I due enti si impegnano a del

Milano : Politecnico e Asi firmano accordo per 6 mln in 15 anni per ricerca su Spazio : Milano, 25 gen. (AdnKronos) - Firmato un accordo dal valore di circa 6 milioni di euro, 400 mila ogni dodici mesi per 15 anni, tra il Politecnico di Milano e l’Asi, agenzia spaziale italiana. Dalla collaborazione nasceranno 4 figure accademiche, che il Politecnico deve ancora scegliere, focalizzate

Erich Von Däniken : Tra 20 anni torneranno i nostri creatori venuti dallo Spazio : Erich Von Däniken: Tra 20 anni torneranno i nostri creatori venuti dallo spazio Secondo Erich Von Däniken i nostri creatori extraterrestri torneranno molto presto a farci visita, per l’esattezza tra 20 anni. Erich Von Däniken è stato il punto di riferimento per molti studiosi riguardo La teoria degli antichi astronauti, detta anche teoria del paleocontatto o paleoastronautica, è l’insieme delle teorie che ipotizzano un contatto tra ...

Spazio : 50 anni fa l’Apollo 5 - il primo a sperimentare il modulo lunare : Sono passati 50 anni da quando, il 22 gennaio 1968, la missione Apollo 5 portava per la prima volta nello Spazio il Lem, il modulo Lunare che il 20 luglio 1969 avrebbe portato i primi uomini sulla Luna. All’inizio il lancio, avvenuto con un razzo Saturno IB, era stato programmato per l’aprile 1967, ma furono necessari altri otto mesi per risolvere i numerosi problemi, prima con i motori di discesa e ascesa del Lem e poi con gli ...

Spazio - Battiston (ASI) : la vera novità dei prossimi anni sarà la Cina : “La vera novità, la grande sorpresa” dei prossimi anni nelle attività spaziali globali “sarà la Cina” che si appresta e mandare in orbita “la sua stazione spaziale verso il 2024“. A scandirlo è il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, parlando alla presentazione del X Master in istituzioni e politiche spaziali della Sioi, a Roma, alla presenza del presidente della società Franco ...

Cameron Diaz incinta a 45 anni : le ultime foto non lasciano Spazio al dubbio... : ... si sa, sono sempre delicati per una gestante) Cameron sarà lieta di condividere l'annuncio con i suoi (numerosissimi) fan sparsi per il mondo. Un annuncio che, a 45 anni, ha quasi l'eco di un ...

Spazio - un sistema stellare sosia del nostro a 2.545 anni luce : Houston (askanews) - Non è proprio dietro l'angolo ma si può dire che il nuovo sistema stellare scoperto dalla Nasa sia un vero e proprio "sosia" del nostro. Si trova a 2.545 anni luce da noi all'...

Ginnastica - Voronin Cup 2017 – Torna Vika Komova dopo quasi due anni! Spazio all’eterna Chusovitina - con Spiri e Nabieva : L’ultima gara della stagione di Ginnastica artistica sarà come da tradizione la Voronin Cup, competizione che quest’anno si svolgerà a Mosca (Russia) dal 18 al 20 dicembre. Si preannuncia una grande chiusura di 2017 per la Polvere di Magnesio visto che è annunciata la presenza di Viktoria Komova, attesa nel concorso generale come non succedeva da ormai due stagioni. La 22enne si era laureata Campionessa del Mondo alle parallele nel ...

Paolo Nespoli torna dallo Spazio : «dieci anni più vecchio» e con la patente ritirata : Ha detto che i 60 anni, alla terza missione sulla Stazione Spaziale Internazionale dopo 2007 e 2010, non li ha sentiti nello spazio. Il suo fisico ne sentirà forse qualcuno in più. Lo spazio invecchia. Sei mesi lontano dalla gravità possono pesare come dieci anni sul corpo e rientrati bisogna imparare di nuovo a camminare. Questo tocca a Paolo Nespoli. Alle 9 e 40 italiane il rientro in Kazakistan dell’astronauta italiano. Un viaggio da nulla. ...

Spazio : dopo 50 anni le voci delle missioni Apollo escono dagli archivi della NASA : Grazie ad una nuova tecnica, dopo quasi mezzo secolo, diventano accessibili online le voci delle missioni Apollo e Gemini della NASA: la tecnica è basata su un software che, dal 2012 a oggi, ha consentito di analizzare e ricostruire i dialoghi. Descritta sulla rivista Ieee/Acm Transactions on Audio, Speech and Language Processing è stata messa a punto dal gruppo coordinato da John Harold Hansen e Abhijeet Sangwan, dell’universita’ ...

Spazio - COSMO-SkyMed compie 10 anni : Roma, 7 dic. (askanews) Il presente e il futuro del sistema satellitare COSMO-SkyMed, che in dieci anni dal lancio del primo satellite, effettuato nel 2007, ha cambiato il modo di osservare la Terra, ...