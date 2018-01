SpaceX | il 6 febbraio debutta il razzo Falcon Heavy | porterà nello spazio una Tesla

: [Fonte: newsspazio_blogspot_com] Falcon Heavy, il 6 Febbraio il lancio inaugurale del nuovo razzo vettore, by Space… - blogstreetnews : [Fonte: newsspazio_blogspot_com] Falcon Heavy, il 6 Febbraio il lancio inaugurale del nuovo razzo vettore, by Space… - Asgard_Hydra : SpaceX Falcon Heavy: lancio fissato per il 6 febbraio - NewsSpazio : Falcon Heavy, il 6 Febbraio il lancio inaugurale del nuovo razzo vettore, by SpaceX! -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Il lancio di prova delè previsto il 6: si tratta di un vettore sul quale si spera di poter fare affidamento per “spedire” equipaggi umani in orbita e poi su Luna e Marte. A bordo ci sarà l’auto sportiva elettricaRoadster, della casa automobilistica del fondatore di: è stato lo stesso Elon Musk a rendere nota la data ufficiale del debutto del, il cui lancio avverrà dal Kennedy Space Center a Cape Canaveral in Florida. Alto 70 metri e largo 12 metri, ilconterà su una spinta al decollo molto potente e sarà in grado di trasportare un carico di oltre 54 tonnellate. E’ stato completato il test del conto alla rovescia ed è stato caricato cherosene e ossigeno liquido nei tre razzi del primo stadio e nel livello superiore. Giunto in orbita, ilrilascerà larosso ciliegia a una velocità tale ...