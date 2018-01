Sopravvivere nella tormenta | una clip da L’ultima discesa

: RT @SandraTaroni: La vita non è una questione di come sopravvivere alla tempesta, ma di come danzare nella pioggia. Kahlil Gibran https://… - FredDesAulnes : RT @SandraTaroni: La vita non è una questione di come sopravvivere alla tempesta, ma di come danzare nella pioggia. Kahlil Gibran https://… - Grazia_MB : RT @SandraTaroni: La vita non è una questione di come sopravvivere alla tempesta, ma di come danzare nella pioggia. Kahlil Gibran https://… - foreveroneds : RT @sheeranspen: "Un giorno, ti spiegherò ogni cosa: come arrivano, perché non se ne andranno mai. Ma anche come riesco a sopravvivere. … - lordmxv : RT @sheeranspen: "Un giorno, ti spiegherò ogni cosa: come arrivano, perché non se ne andranno mai. Ma anche come riesco a sopravvivere. … - ArianatorGiuli : RT @sheeranspen: "Un giorno, ti spiegherò ogni cosa: come arrivano, perché non se ne andranno mai. Ma anche come riesco a sopravvivere. … -

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Sarà nei cinema italiani dall’8 febbraio L’ultima, la storia mozzafiato dell’ex giocatore professionista di hockey Eric LeMarque che, persosi durante una giornata passata a fare snowboard tra la montagne dell’High Sierra in California, sarà costretto ain condizioni estreme per ben otto giorni, prima di trovare la salvezza. Il protagonista della storia è interpretato dall’attore Josh Hartnett (Penny Dreadful, Black Dahlia); della sua avventura pubblichiamo oggi unain anteprima esclusiva. Nel film, diretto da Scott Waugh (Need for Speed), recita anche Mira Sorvino., unada L’ultimaWired.