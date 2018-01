Solidarietà del Cdr de Il Messaggero ai colleghi di

Diplomati magistrale - news 29/1 : Solidarietà dagli insegnanti del mondo : La clamorosa protesta dei Diplomati magistrale si sta allargando a macchia d’olio in tutta Italia e anche fuori dai suoi confini. I sit-in, i flash mob e le tante iniziative messe in atto in queste settimane dal popolo dei D.M. ante 2001/2002 hanno fatto da cassa di risonanza per tutti i lavoratori della scuola mondiale. […] L'articolo Diplomati magistrale, news 29/1: solidarietà dagli insegnanti del mondo proviene da Scuolainforma.

Solidarietà del coordinamento Cdr Mediaset ai colleghi di : Roma, 29 gen. (askanews) Il coordinamento dei cdr di Mediaset esprime Solidarietà ai colleghi di Askanews, in sciopero a seguito dell'annuncio che non sarà erogato entro il 27 gennaio lo stipendio ai ...

Vittime del racket e dell’usura - come accedere al Fondo di Solidarietà : Roma Capitale sostiene le iniziative dello Stato per il sostegno ai cittadini che sono stati Vittime del racket o dell’usura. Reati che cercano di ostacolare le opportunità di crescita e sviluppo della comunità, colpendo singole persone, famiglie, operatori economici. Chiunque…Continua a leggere →

Vittime del racket e dell’usura - come accedere al Fondo di Solidarietà : Roma Capitale sostiene le iniziative dello Stato finalizzate al sostegno per i cittadini che sono stati Vittime del racket o dell’usura, reati che cercano di ostacolare le opportunità di crescita e sviluppo della comunità, colpendo singole persone, famiglie, operatori economici. Tutti coloro che hanno subito danni, alla persona o alla propria attività, a causa di […] L'articolo Vittime del racket e dell’usura, come accedere al Fondo di ...

ANTONELLA CLERICI - LITE CON MARA VENIER/ La Solidarietà ai tempi del tradimento di Eddy Martens : ANTONELLA CLERICI ha parlato di MARA VENIER in L'intervista, programma condotto da Maurizio Costanzo e in onda su Canale 5, ogni giovedì in seconda serata.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 20:28:00 GMT)

Contributo di Solidarietà - la Cassazione accoglie l'istanza della Cassa ragionieri : ROMA - La Corte di Cassazione ha rinviato in pubblica udienza il dibattito sul Contributo di solidarietà. I giudici supremi hanno accolto le ragioni sollevate dal professor Mattia Persiani, legale ...

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e i numeri del Microcredito di Solidarietà (oggi - 25 gennaio) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. In Borsa Mps riparte da quota 3,9 euro. I numeri di 10 anni di attività del Microcredito di Solidarietà. Ultime notizie live di oggi 25 gennaio 2018(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 06:12:00 GMT)

Podismo e Solidarietà : Alla premiazione finale del Superprestige tanti premi gioia e Solidarietà. : ...dell'ASD Polisportiva Pegaso Athletic neo associazione che durante la stagione agonistica 2018 rivolgerà la sua attività Alla difesa e sostegno dei più deboli e bisognosi attraverso lo sport sia ...

Genova - Deledda-Banca degli Occhi : a scuola di Solidarietà : Scienza e solidarietà tra i banchi della Deledda International School di Genova, grazie al consolidamento del rapporto con la Banca degli Occhi Lions Melvin Jones , fondazione senza scopri di lucro ...

'Ci hanno rotto' - mille euro raccolti nella serata del Centro Calabrese di Solidarietà : Il cartellone ha visto susseguirsi sin dal pomeriggio spettacoli di arte varia, inizialmente con la presenza dell'associazione 'Your Art' che ha intrattenuto i più piccini con giochi e animazione e, ...

Sisma - gli spot della Regione : quando la Solidarietà si scontra con la realtà delle delibere : ... pubbliche torture in patiboli, allestiti in fretta e furia dalla Protezione civile, per i terremotati che hanno, con grave e inescusabile colpa, cagionato siffatti inenarrabili supplizi all'economia ...

I sindaci del comprensorio compatti esprimono la loro Solidarietà al collega di Alassio Enzo Canepa : Da Andora a Finale, compreso relativo entroterra, quello che è stato più volte definito il 'partito dei sindaci' esprime la propria solidarietà al primo cittadino di Alassio Enzo Canepa al seguito ...

Business o immobilismo - il rebus della Solidarietà : Mi sono ritrovato ancora una volta a difendere il mio lavoro. Ma non parlo della poltrona, ma proprio la categoria di chi, come me, fa raccolta fondi.Veniva attaccata la modalità in cui si organizzano eventi pubblici in cui "ci si fa belli (...), le autorità locali vengono solo a farsi vedere (...), alle persone interessa poco della finalità". Si parlava di eventi in generale, organizzati dal non profit, ma in particolare ...

Operai morti Milano - Solidarietà Sangalli : sì a tavolo del Comune : Milano, 17 gen. (askanews) 'Il mondo delle imprese aderisce al lutto cittadino proclamato dal sindaco Sala ed è vicino alle famiglie delle vittime del tragico incidente nella fabbrica della Lamina'. E' quanto ha dichiarato in una ...