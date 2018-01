Snowboardcross | da Bansko ottimi segnali in ottica PyeongChang per Michela Moioli Prima

: #snowboardcross VIDEO Michela Moioli strepitosa seconda a Bansko e vola in Coppa del Mondo! Gustiamoci la gara... - OA_Sport : #snowboardcross VIDEO Michela Moioli strepitosa seconda a Bansko e vola in Coppa del Mondo! Gustiamoci la gara... - zazoomblog : #Snowboardcross Michela Moioli “Che rivincita a Bansko potevo anche vincere. Leader di Coppa del Mondo senza ... - DanieleRaponi : #Moioli ???? 2ª nello #snowboardcross a #Bansko tappa di Coppa del Mondo #SnowboardWorldCup #snowboard #worldcup ???? - OA_Sport : #snowboardcross Michela Moioli raggiante dopo il secondo posto: "Che rivincita a Bansko, potevo anche vincere la... - sportface2016 : #Snowboardcross Secondo posto per Michela #Moioli a Bansko! -

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Un sabato da leoni per, giornata da dimenticare in fretta per gli altri azzurri impegnati: questo in estrema sintesi il messaggio giunto dalle nevi bulgare dinella Coppa del Mondo di. Per l’azzurra il secondo posto ottenuto significato nella classifica generale, nonostante nella finale non sia riuscita a prevalere, chiusa nella morsa delle tre transalpine. Male invece Raffaella Brutto e Francesca Gallina: laè uscita ai quarti finendo 22a, la seconda non si è neppure qualificata. Per le nostre azzurre, convocate per i Giochi Olimpici assieme a Sofia Belinghieri, ci sarà l’occasione per fare megliodella rassegna a cinque cerchi nel prossimo fine settimana in quel di Feldberg, in Germania. Occasione che non dovrà farsi sfuggire neppure il quartetto maschile che vedremo all’opera a: sperando nel rientro ...