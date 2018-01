Snowboard : Edwin Coratti si esalta in PGS a Bansko. La medaglia a PyeongChang non è più un sogno : Ultimo week-end per la Coppa del Mondo di Snowboard alpino prima delle Olimpiadi di PyeongChang: lo scorso fine settimana il massimo circuito internazionale è andato in scena sulle nevi bulgare di Bansko, con due PGS tra venerdì e domenica. Molto bene l’Italia con rotta verso i Giochi Olimpici. Ad esaltarsi sul pendio bulgaro è Edwin Coratti, l’uomo più in forma della nazionale azzurra per quanto riguarda la disciplina. Nella ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2018 : Edwin Coratti non scende più dal podio! Secondo a Bansko verso PyeongChang : Esulta ancora l’Italia dello Snowboard alpino in quel di Bansko. Nella gara-2 del PGS di Coppa del Mondo sulle nevi bulgare (si era già gareggiato venerdì), Edwin Coratti si ripete e centra nuovamente il podio: l’azzurro scala un gradino, passando dalla terza alla seconda posizione. Quarta volta stagionale nella top-3 per l’altoatesino, per ben tre volte nella disciplina olimpica del gigante. L’ultima uscita prima di ...

Snowboard alpino - Coppa del Mondo Bansko 2018 : Edwin Coratti batte Mirko Felicetti nella finale per il terzo posto! Vince Anderson : Dopo una qualifica non proprio esaltante, torna il sereno in casa Italia nello Snowboard alpino: nel PGS (specialità olimpica) di Bansko, in Bulgaria, Mirko Felicetti ed Edwin Coratti si sono sfidati per il terzo gradino del podio, con la vittoria che è andata al secondo, dopo aver approfittato di un errore del compagno di squadra. Ancora una volta la squadra azzurra si conferma ad alto livello in ottica Olimpiadi: dopo il forfait di Visintin e ...

Snowboard alpino - Coppa del Mondo Bansko 2017-2018 : superano le qualificazioni solo Mirko Felicetti ed Edwin Coratti : Male gli azzurri nelle qualificazioni dello slalom gigante parallelo valido per la tappa di Coppa del Mondo di Snowboard alpino in quel di Bansko. Si qualificano solo due atleti del Bel Paese per la fase finale che si disputerà nel pomeriggio: si tratta di Mirko Felicetti ed Edwin Coratti. Tante difficoltà per la squadra al maschile sul difficile pendio bulgaro. La qualificazione è stata vinta dall’austriaco Sebastian Kislinger con il ...

Snowboard - Edwin Coratti : “Speravo in questo risultato verso le Olimpiadi - ho una tavola veloce” : Edwin Coratti ha conquistato un eccellente secondo posto nel PGS di Rogla, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di Snowboard. L’azzurro è stato sconfitto soltanto da Promegger, queste le dichiarazioni che ha rilasciato alla Fisi: “Speravo in un risultato del genere per candidarmi a una convocazione olimpica e ci sono riuscito nella gara più importante. Sono andato bene in tutte le run e il feeling migliorava discesa dopo discesa. ...

Snowboard - Coppa del Mondo Rogla 2018 : è tornata l’Italia in PGS! Edwin Coratti secondo - Aaron March quarto. Vince Promegger : E’ tornata la vera Italia a Rogla (Slovenia): il PGS valido per la Coppa del Mondo di Snowboard ha restituito la squadra che tutti i tifosi si attendevano. Tantissima fatica nelle prime uscite stagionali, con il solo Roland Fischnaller a tenere alto il tricolore nella specialità olimpica. Ora però, a poco meno di un mese dalla gara a cinque cerchi, gli azzurri hanno battuto un colpo, sia a livello individuale che di squadra. Due italiani ...