Nel 2017 in 39italiane è stato superato, almeno in una stazione di monitoraggio, il limite annuale di 35 giorni per le polveri sottili.Lo rileva il dossier"Mal'aria 2018". Le prime posizioni spettano tutte alledel Nord,Frosinone è la prima del Centro Nord,al 9° posto.Torino guida la classifica, con 112 giorni d'inquinamento atmosferico; segue Cremona (105), Alessandria (103),Padova (102), Pavia (101).In Campania,superati ia Caserta (53 giorni), Avellino (49) e Napoli (43).(Di lunedì 29 gennaio 2018)