Smog Lombardia | “Bisogna incrementare il verde pubblico”

Smog : Coldiretti - su Lombardia -30% pioggia nel 2017 : Milano, 29 gen. (AdnKronos) - Nel 2017 sulla Lombardia è caduto il 30% in meno di pioggia rispetto alla media. E’ quanto afferma la Coldiretti regionale in riferimento al rapporto Mal'aria 2018 di Legambiente. Per Coldiretti "bisogna intervenire in modo strutturale favorendo nelle città la diffusion

Smog Lombardia : i livelli di PM10 tornano sotto il valore limite : I livelli di particelle sottili PM10 a Milano tornano sotto il valore limite di 50 microgrammi al metrocubo dopo gli sforamenti registrati venerdì. Le centraline Arpa ieri hanno rilevato concentrazioni di 46 microgrammi al metrocubo in via Pascal, 47 in via Senato e 44 al Verziere. L'articolo Smog Lombardia: i livelli di PM10 tornano sotto il valore limite sembra essere il primo su Meteo Web.

Smog : Legambiente - in Lombardia inquinamento oltre limiti un giorno su 4 : Milano, 2 gen. (AdnKronos) - Nel corso del 2017 è aumentata la concentrazione di inquinanti Pm10 nell'aria della Lombardia. E Cremona è risultata la città più inquinata della regione. Secondo quanto sottolinea Legambiente Lombardia, il 2017 ha fatto registrare "un chiaro peggioramento" dei dati di i

Smog - Legambiente Lombardia : “Nel 2017 peggioramento della qualità dell’aria” : L’anno che si e’ chiuso ha fatto registrare un chiaro peggioramento dei dati di inquinamento dell’aria rispetto al 2016. A tirare le somme del 2017 e’ Legambiente Lombardia. In tutti i capoluoghi lombardi, tranne Monza, le concentrazioni medie di PM10 sono cresciute, complici sia la minor piovosita’, registrata soprattutto nelle localita’ della bassa Padana, sia il generalizzato aumento del traffico veicolare. ...

Smog - bilancio 2017 di Arpa Lombardia : maglia nera a Cremona : maglia nera a Cremona con 105, segue Pavia con 101, Milano 96, Lodi 90, Mantova 87, Monza 86, Brescia 81, Bergamo 70, Como 69, Varese 45, Lecco 43, Sondrio 22: sono questi i giorni di superamento di 50 microgrammi al metro cubo di PM10 registrati dalle stazioni di rilevamento di Arpa Lombardia al 31 dicembre 2017. In tutti i capoluoghi lombardi, con la sola eccezione della città valtellinese, è stato dunque superato il limite previsto dalla ...

Smog : Arpa Lombardia - media di Pm10 sotto il limite : Milano, 28 dic. (AdnKronos) - Nelle scorse ore le condizioni meteorologiche hanno favorito la dispersione degli inquinanti e il ricambio della massa d’aria. I dati rilevati ieri, 27 dicembre, dalle centraline dell’Arpa Lombardia confermano che in tutta la regione la media di Pm10 si è attestata al d

Smog : Arpa Lombardia - Pm10 in calo grazie a meteo : Milano, 27 dic. (AdnKronos) - Secondo i dati registrati ieri dalle centraline di Arpa Lombardia, salgono a otto i giorni consecutivi di superamento della media provinciale di Pm10 di 50 microgrammi per metro cubo nelle province di Milano (con 75.7), Pavia, Lodi e Cremona. Settimo giorno in provincia

Smog - Arpa Lombardia : col maltempo livelli di PM10 in calo ma aumenta il rischio valanghe : Salgono a otto i giorni consecutivi di superamento della media provinciale di 50 microgrammi per metro cubo nelle province di Milano (con 75.7 ug/m3), Pavia, Lodi e Cremona: lo rileva Arpa Lombardia. Il Servizio meteorologico regionale dell’Agenzia prevede per oggi e domani una diminuzione delle concentrazioni, grazie al transito della perturbazione di origine nordatlantica, accompagnata prima da precipitazioni moderate e neve anche a ...

Smog : livelli di PM10 alti più del doppio a Milano e Lombardia : Restano alti e superano il doppio del valore soglia di 50 microgrammi al metrocubo i livelli di PM10 a Milano e in Lombardia. Ieri le centraline Arpa hanno rilevato concentrazioni di polveri sottili per 96 microgrammi al metrocubo in via Pascal, 110 in via Senato, 99 al Verziere. In area metropolitana sono stati registrati 114 microgrammi al metrocubo a Limito di Pioltello, 98 a Magenta. In Lombardia i valori più alti sono in provincia di Monza ...

Smog Lombardia : livelli di PM10 sopra la soglia di guardia fino a Natale : Terzo giorno consecutivo di superamento della media provinciale di 50 microgrammi per metro cubo registrati oggi dalle centraline di Arpa Lombardia nelle province di Milano, Monza, Pavia, Lodi e Cremona. Due in quelle di Mantova, Como, Varese, Bergamo e Brescia. Primo giorno invece per Lecco. In particolare la media provinciale a Milano si attesta su 93.5 micogrammi per metro cubo. Secondo le previsioni elaborate dal servizio meteorologico ...

Efficienza energetica e antiSmog - ENEA apre primo centro servizi in Lombardia : L'ENEA, grazie a un accordo con la Città metropolitana di Milano, apre il suo primo centro di Consulenza energetica Integrata della Lombardia. L'obiettivo, è la trasformazione del territorio milanese ...