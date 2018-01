Smog | Legambiente | “A Roma centraline fuori dai limiti da 6 giorni consecutivi”

Smog - Legambiente : “16 comuni su 44 ignorano il protocollo” : “Se non si cambiera’ passo adottando misure davvero drastiche ed efficaci anche il Piemonte sara’ chiamato a pagare pro quota pesanti sanzioni europee”. Lo afferma Legambiente che oggi ‘Mal’Aria’, il dossier annuale sull’inquinamento atmosferico in Italia. “Siamo ancora in attesa – dice Fabio Dovana, presidente per Piemonte e Valle d’Aosta dell’associazione ambientalista ...

Smog - Legambiente : “I comuni del Piemonte cambino passo” : “Se non si cambiera’ passo adottando misure davvero drastiche ed efficaci anche il Piemonte sara’ chiamato a pagare pro quota pesanti sanzioni europee. Tutte risorse che si sarebbero potute spendere e potrebbero essere ancora spese per rendere meno insostenibile la mobilita’ urbana, primo imputato della coltre di Smog che soffoca le nostre citta’”. Ad affermarlo Fabio Dovana, presidente di Legambiente Piemonte ...

Emergenza Smog - Legambiente : 'codice rosso' in 39 capoluoghi : Roma, 29 gen. (askanews) Emergenza smog sempre più cronica in Italia: aria irrespirabile nelle grandi città con un 2017 da 'codice rosso' a causa delle elevate concentrazioni delle polveri sottili e ...

Smog - l’allarme di Legambiente : “Livelli alle stelle in 39 città” : Smog, l’allarme di Legambiente: “Livelli alle stelle in 39 città” Presentato il rapporto 2017 sulla qualità dell’aria: “Emergenza Smog ormai cronica, situazione critica soprattutto nelle città del Nord” Continua a leggere L'articolo Smog, l’allarme di Legambiente: “Livelli alle stelle in 39 città” sembra essere il primo su NewsGo.

Emergenza Smog - Legambiente : "codice rosso" in 39 capoluoghi : Roma, 29 gen. (askanews) - Emergenza smog sempre più cronica in Italia: aria irrespirabile nelle grandi città con un 2017 da "codice rosso" a causa delle elevate concentrazioni delle polveri sottili e ...

?Legambiente - allarme Smog : 39 città fuorilegge. Male il Nord - Roma si salva L'elenco : «Aria sempre più irrespirabile ed emergenza smog ormai cronica» in Italia nel 2017; nell'anno appena passato sono state «39 le città fuorilegge con livelli di...

Smog - Legambiente : 39 città oltre limiti : 13.46 Nel 2017 in 39 città italiane è stato superato, almeno in una stazione di monitoraggio, il limite annuale di 35 giorni per le polveri sottili.Lo rileva il dossier Legambiente "Mal'aria 2018". Le prime posizioni spettano tutte alle città del Nord,Frosinone è la prima del Centro Nord,al 9° posto.Torino guida la classifica, con 112 giorni d'inquinamento atmosferico oltre i limiti; segue Cremona (105), Alessandria (103),Padova (102), Pavia ...

Legambiente - allarme Smog : 39 città fuorilegge. Male il Nord - Roma si salva L'elenco : 'Aria sempre più irrespirabile ed emergenza smog ormai cronica' in Italia nel 2017; nell'anno appena passato sono state '39 le città fuorilegge con livelli di inquinamento atmosferico da Pm10 , ...

Smog - l'allarme di Legambiente : "Livelli alle stelle in 39 città" : Presentato il rapporto 2017 sulla qualità dell'aria: "Emergenza Smog ormai cronica, situazione critica soprattutto nelle città del Nord"

Legambiente - allarme Smog in 39 città : (ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Aria sempre più irrespirabile, ed emergenza smog ormai cronica" in Italia nel 2017; nell'anno appena passato sono state "39 le città fuorilegge con livelli di inquinamento ...

Smog : Torino - Milano e Napoli le peggiori nell’Ue. Legambiente : “Tutte le città italiane oltre il tetto fissato dall’Oms” : Torino, Milano e Napoli sono in testa alla classifica delle città europee più critiche per lo Smog. I valori peggiori per concentrazione media annuale di polveri sottili (Pm10) si registrano a Torino (39 microgrammi per metro cubo), Milano (37) e Napoli (35). Seguono Siviglia, Marsiglia e Nizza dove la concentrazione media annuale di Pm10 è di 29. Roma si piazza con Parigi al settimo posto con 28 microgrammi per metro cubo. La situazione delle ...

Legambiente : Torino - Milano e Napoli peggiori in Ue per lo Smog : Legambiente: Torino, Milano e Napoli peggiori in Ue per lo smog I valori maggiormente negativi per concentrazione media annuale di Pm10 si registrano nel capoluogo piemontese (39 microgrammi per metro cubo) Continua a leggere L'articolo Legambiente: Torino, Milano e Napoli peggiori in Ue per lo smog sembra essere il primo su NewsGo.

Legambiente : Torino - Milano e Napoli peggiori in Ue per lo Smog : I valori maggiormente negativi per concentrazione media annuale di Pm10 si registrano nel capoluogo piemontese (39 microgrammi per metro cubo)

Smog : Legambiente - in Lombardia inquinamento oltre limiti un giorno su 4 : Milano, 2 gen. (AdnKronos) - Nel corso del 2017 è aumentata la concentrazione di inquinanti Pm10 nell'aria della Lombardia. E Cremona è risultata la città più inquinata della regione. Secondo quanto sottolinea Legambiente Lombardia, il 2017 ha fatto registrare "un chiaro peggioramento" dei dati di i