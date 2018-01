Smog | l' allarme di Legambiente | Livelli alle stelle in 39 città

Legambiente - allarme Smog : 39 città fuorilegge. Male il Nord - Roma si salva L'elenco : 'Aria sempre più irrespirabile ed emergenza smog ormai cronica' in Italia nel 2017; nell'anno appena passato sono state '39 le città fuorilegge con livelli di inquinamento atmosferico da Pm10 , ...

Blocco traffico auto Roma/ Fascia Verde - oggi divieto : allarme Smog in tutta Italia - 28 gennaio e domani - : Blocco traffico auto Roma , oggi 28 gennaio e domani 29: info e orari del divieto di circolazione in Fascia Verde . Le ultime notizie sul provvedimento.

Allarme inquinamento. Torino - Milano e Napoli peggiori in Ue per Smog : Roma si piazza con Parigi al settimo posto con 28 microgrammi per metro cubo. E' quanto emerge da un'elaborazione fatta da Legambiente sulla base dell'ultimo report del 2016 diffuso dall'Oms