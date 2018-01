Smartphone Android a 4 euro? Con Altroconsumo è possibile

Quali app non dovresti avere sul tuo Smartphone Android? Tutti i dettagli : Il concetto di applicazione è ormai entrato nel quotidiano di ogni utente di uno smartphone. Questi programmi infatti, disponibili pubblicamente sul Google Play Store (o sull'app store se si fa uso di un device Apple), possono aiutare l'utente in moltissime applicazioni quotidiane, al punto da coniare il detto 'c'è un app per ogni cosa'. Tuttavia, è sempre bene prestare attenzione a Quali app si installano sul proprio smartphone per una serie di ...

OUKITEL U18 è ufficiale : scopriamo il Smartphone Android che riprende il notch di iPhone X : Inizieranno il 29 gennaio le vendite di OUKITEL U18, il primo smartphone Android a riprendere il notch lanciato da Apple con iPhone X. Andiamo dunque a conoscere la scheda tecnica completa in occasione dell'annuncio ufficiale fatto da OUKITEL. Scoprite dove potrete acquistarlo e quale sarà il prezzo, scontato come sempre nel primo periodo.

Come liberare la memoria di uno Smartphone Android : Come liberare la memoria dello smartphone quando è piene è uno dei problemi che prima o poi tutti dobbiamo affrontare. Andiamo a vedere Come procedere. Indifferentemente di quale marca sia o di quanto lo abbiamo pagano prima o poi ci troveremo ad affrontare sullo smartphone Android il problema di Come liberare la memoria piena. Sullo smartphone Android prima o poi ci vedremo comparire i temuto messaggio "Operazione impossibile,

eBay fa sul serio e propone tanti Smartphone Android a prezzi super : Non è facile competere con Amazon, ma eBay ci sta provando in tutti i modi da un periodo a questa parte. Come? proponendo continuamente prodotti in offerta a prezzi molto allettanti.

Milioni di Smartphone Android sono in difficoltà per colpa…degli indiani : Milioni di smartphone Android sono in difficoltà ogni giorno a causa di semplici messaggi di buona giornata: sembra che gli utenti indiani abbiano l'abitudine di inviarsi ogni mattina messaggi accompagnati da contenuti multimediali, cosa che provoca "intasamenti" negli smartphone.

Velocizzate il vostro Smartphone con Android Go : ecco come grazie ad una MOD : grazie ad una MOD realizzata da uno sviluppatore di XDA potete andare a velocizzare il vostro smartphone di fascia bassa o con qualche anno sulle spalle sfruttando le ottimizzazioni portate da Android Go: ecco come fare.

Rainway.io vi permette di usare i giochi per PC anche sul vostro Smartphone Android : È finalmente disponibile la piattaforma Rainway.io che permette di effettuare lo streaming dei propri giochi PC preferiti e utilizzarli su dispositivi Android (smartphone e tablet), ma anche su altri PC. Per il momento l'accesso può essere effettuato solamente tramite browser ma a breve arriveranno i client dedicati.

Smartphone Android in offerta 22 gennaio : LG V30 - Honor 9 - Huawei P10 - Samsung Galaxy S8 Plus e tanti altri : Gli Smartphone in offerta 22 gennaio sono: LG V30, Honor 9, Huawei P10, Samsung Galaxy S8 Plus e - last, but not least - Galaxy A5 (2017). Allora siete pronti a mettere mano al portafogli?

Come velocizzare gli Smartphone Android : i nostri 15 consigli (video) : Quali sono le accortezze da tenere per avere uno smartphone sempre scattante e performante? Ve lo diciamo nella video nostra guida su Come velocizzare Android, con consigli e trucchi utili sia per i meno esperti del robottino verde che per gli utenti più navigati.

eBay ripropone le "Offerte imperdibili" : su Smartphone Android sconti fino al 40% : Su eBay fanno la loro ricomparsa le "Offerte imperdibili": solo per sette giorni saranno proposti sconti fino al 50% su smartphone Android, tra cui anche Samsung Galaxy S8 Plus e Huawei Mate 10 Lite

Huawei preinstallerà Messaggi Android nei suoi Smartphone : La strada per la diffusione del protocollo RCS (Rich Communication Services) è ora in discesa per Google, dopo che un'altra grande azienda è entrata a far parte del suo team. Google quindi ora può contare anche su Huawei, un colosso che fa registrare enormi quantità di smartphone venduti ogni anno e che opera in un vastissimo numero di mercati a livello mondiale.

Huawei P11 - ecco la scheda tecnica definitiva del nuovo Smartphone Android : Ormai ci siamo! Il Mobile World Congress di Barcellona edizione 2018 si avvicina e fervono anche i preparativi per lanciare sul mercato le ultime meraviglie della tecnologia mobile. Per fine febbraio, infatti, è previsto il grande evento in cui verrà presentato al mondo il nuovissimo Huawei P11, la nave ammiraglia per il 2018 della nota azienda cinese. Il dispositivo promette molto bene e porta, tra le altre cose, novità importantissime per gli

Scopriamo CUBOT x18 Plus - lo Smartphone con schermo 18 : 9 e Android 8.0 Oreo : Lo scorso anno il produttore cinese CUBOT aveva presentato x18, uno smartphone con schermo 18:9 e specifiche tecniche entry level, che aveva ottenuto un

In offerta monitor LED 21.5'' - Smartphone Android - fotocamera 360° - : ... IPX7, aptX , cVc 6.0, 7 Ore di Riproduzione) - Nero Prezzo: EUR 17,99 In offerta a 14,39 Euro YI fotocamera VR 360° 5.7K - Camera VR 360° funzione stitching integrata in 4K live streaming doppia ...