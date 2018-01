Silvio Berlusconi | il retroscena | salute e Forza Italia | la vera ragione per cui ha dato

Silvio Berlusconi - la clamorosa umiliazione per Veronica Lario : l'avvocato Cristina Rossello candidata con Forza Italia : Una sorpresa pazzesca nelle liste di Forza Italia : a Milano, nel collegio del centro storico della Camera, Silvio Berluscon i è seriamente tentato di candidare Cristina Rossello , secondo l'...

Silvio Berlusconi ripesca Antonio Razzi : 'Mi candidano - ma Forza Italia ora mi deve dare i soldi' : 'Posso tornare in Parlamento, ma Forza Italia mi deve aiutare'. A poche ore dalla presentazione delle liste, ecco la sorpresa: Antonio Razzi , da escluso eccellente, sta per tonare in pista con una ...

Silvio Berlusconi torna eleggibile dal 17 novembre 2019 : La presentazione delle liste elettorali scade oggi senza che la Corte dei diritti dell’Uomo si sia pronunciata sul ricorso di

Silvio Berlusconi dà buca in tv a Lucia Annunziata - la reazione della penna rossa : 'Silvio Berlusconi 'ci ha dato buca' ma lo perdoniamo perché ci sono le liste da chiudere e quindi lo aspettiamo nelle prossime settimane'. A dirlo è Lucia Annunziata, conduttrice di 'Mezz'ora in più',...

Silvio Berlusconi - il sondaggio di Mannheimer che lo incorona : un italiano su due crede nella vittoria del centrodestra : I sondaggisti sono unanimi: nessuno, a oggi, può prevedere chi andrà al governo. Troppe le variabili, come in una partita a scacchi in cui una mossa , o qualche migliaia di voti, può determinare l'...

Silvia Toffanin e la crisi con PierSilvio Berlusconi - la conduttrice si lascia andare a Verissimo... : Silvia Toffanin , sempre molto sulla sua vita privata, si è lasciata sfuggire una piccola indiscrezione durante l'intervista nel suo programma, Verissimo , a Gigi D'Alessio. LEGGI ANCHE -------> Gigi ...

"Berlusconi ci ha dato buca ma lo perdoniamo". Silvio colpisce ancora a "Mezz'ora in più" : "Silvio Berlusconi 'ci ha dato buca' ma lo perdoniamo perché ci sono le liste da chiudere e quindi lo aspettiamo nelle prossime settimane". A dirlo è Lucia Annunizata, conduttrice di "Mezz'ora in più", aprendo il suo programma su Rai3.La giornalista prosegue: "Mi dicono che se oggi se non prendi una buca da Berlusconi non sei nessuno".Quando Berlusconi abbandonò lo studio di "In mezz'ora"

Silvio Berlusconi - il piano clamoroso : torna in Parlamento - c'è anche la data : A Silvio Berlusconi basterà aspettare. In punta di diritto e di Costituzione, il Cavaliere potrebbe tornare in Parlamento tra pochi mesi. Se qualche parlamentare si dimettesse dopo il 5 marzo, si ...

Silvio Berlusconi piazza Adriano Galliani in Senato : Futuro in politica per Adriano Galliani. L’ex dirigente milanista ha anche rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente di Mediaset Premium. Il fedelissimo di Silvio Berlusconi scende in campo. Da luglio al vertice della pay tv di Cologno Monzese, ha accettato…Continua a leggere →

Matteo Salvini e Silvio Berlusconi litigano ancora sulla legge Fornero : La legge Fornero sulle pensioni fa litigare di nuovo Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, alleati alle prossime elezioni politiche del 4 marzo.A innescare la miccia è un'intervista al Sole 24 ore del Cavaliere, che fa intendere di non volere cancellare la legge Fornero come invece vorrebbe fare il segretario della Lega Nord. Anticipare l'accesso alla pensione rispetto ai 67 anni attualmente previsti sarà possibile, con un governo di ...

Silvio Berlusconi e Matteo Salvini litigano per la Fornero : 'Al Cav dico patti chiari e amicizia lunga' : 'A Berlusconi dico patti chiari, amicizia lunga . Via la legge Fornero . È il primo punto del programma del centro-destra che abbiamo firmato tutti'. Va giù duro Matteo Salvini , replicando all'...

Silvio Berlusconi - l'avvertimento di Domenico Scilipoti : 'Alla fine mi candideranno in Forza Italia' : Stesso destino di Antonio Razzi , con cui ha condiviso fama e infamia di 'responsabili' e 'peones' della politica . Eppure Domenico Scilipoti ci crede ancora. Dopo aver salvato dalla sfiducia il ...

Silvio Berlusconi - scippo a Renzi : candida Rosi Pennino. Dal Pd a Forza Italia - è la ex moglie di Faraone : Lei si chiama Rosi Pennino , è una 'pasionaria' della politica in Sicilia, ha un , ex, marito eccellente e si candida con Forza Italia . La sorpresa è data dal fatto che la Pennino è una storica esponente del Pd palermitano e il suo ex marito è Davide ...

Silvio Berlusconi - ecco i candidati di Forza Italia : i supermanager Cannatelli e Galliani - il direttore Mulè : supermanager 'di famiglia', direttori, uomini di sport: Silvio Berlusconi torna al passato e ridisegna una Forza Italia a sua immagine e somiglianza. Dal 5 marzo avrà in Parlamento un , nutrito, ...