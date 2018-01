Shoah | Palermo | medaglie d' onore a due vittime dei lager nazisti

Shoah : sindaco Palermo - ricordo obbligo morale e per promuovere accoglienza : Palermo, 27 gen. (AdnKronos) - "La Giornata della Memoria quest'anno cade per Palermo in un momento particolare, quando ci accingiamo a dare avvio alle manifestazioni legate alla Capitale della Cultura e delle Culture. In questi giorni, in cui assistiamo al ritorno violento e strisciante di quella '