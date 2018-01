Sharon Stone torna in tv con Mosaic di Soderbergh

Sharon Stone torna in tv con Mosaic : ROMA, 29 GEN - Un brutale omicidio, a Summit, nello Utah, la notte di Capodanno. E i quattro anni di ricerche, da parte degli agenti delle forze dell'ordine e dei cittadini, per arrivare alla verità. ...

Cast e personaggi di Mosaic al via su Sky Atlantic con la firma di Steven Soderbergh e Sharon Stone protagonista : Il mistery drama interattivo firmato da Steven Soderbergh farà il suo debutto oggi, 23 gennaio, portando Cast e personaggi di Mosaic su Sky Atlantic. La rete "giovane" di Sky ospiterà in seconda serata una delle serie più discusse e particolari di questo inizio 2018. Sharon Stone sarà la protagonista di Mosaic, la serie HBO che prenderà il via questa sera con un ruolo proprio dedicato all'attrice di Basic Instinct e pensato ancora prima che ...

Sharon Stone - un amore di ragazzo : Dopo aver incantato agli ultimi Golden Globe, Sharon Stone fa ancora parlare di sé. Questa volta non è per il look seducente e nemmeno per le rughe da quasi sessantenne che sfoggia con nonchalance e grazia assoluta, ma per via di una serie di foto che la immortalano mano nella mano con un uomo visibilmente pià giovane. LEGGI ANCHESharon Stone: «Le molestie? A 60 anni ho visto di tutto» Che la bella Sharon abbia fatto di nuovo colpo? A giudicare ...

Sharon Stone - un infarto dopo l’aneurisma : la lunga riabilitazione dell’attrice : Sharon Stone sopravvissuta ad un aneurisma e un infarto: dopo sette anni torna a parlare della sua lunga riabilitazione Sharon Stone oggi ha 59 anni (60 a marzo), sta bene ed è più bella che mai. Intervistata da Grazia l’attrice si mostra in tutto il suo splendore, anche se, per ritornare ad essere se stessa, […] L'articolo Sharon Stone, un infarto dopo l’aneurisma: la lunga riabilitazione dell’attrice proviene da Gossip ...

Sharon Stone : «Le molestie? A 60 anni ho visto di tutto» : Ridere, a volte, è la miglior risposta. E la prima reazione di Sharon Stone, 60 anni il prossimo 10 marzo, alla domanda che da un paio di mesi sembra inevitabile a Hollywood e dintorni è stata questa: una risata, lunga – più di 10 secondi – e spontanea. «Non so come chiederglielo in modo non rude, ma si è mai trovata in una situazione spiacevole?», ha chiesto all’attrice Lee Cowan di CBS Sunday. E la star di Basic Instinct è ...

Sei mai stata molestata?. E Sharon Stone scoppia a ridere : Le molestie sessuali a Hollywood hanno risparmiato qualcuno? È una domanda molto frequente sui social network in questi mesi, una domanda ora rafforzata dalle dichiarazioni rilasciate da Sharon Stone in un'intervista per Cbs.Come riporta l'Huffington Post, all'attrice di "Basic Instinct" è stato chiesto se si sia mai trovata in una posizione "scomoda" nel corso della sua carriera. ...

Golden Globe 2018. Il fascino di Sharon Stone - splendida (quasi) sessantenne : Sul red carpet dei Golden Globe 2018 è arrivata scortata dal figlio 17enne Roan Bronstein, ma per offuscare il fascino di Sharon Stone ci vuole ben altro. In nero, come tutte le colleghe che hanno aderito a Time’s Up, il movimento contro la violenza sulle donne, con un long dress firmato Vitor Zerbinato, l’attrice, 60 anni il prossimo 10 marzo, non è passata certo inosservata. Merito, anche, di un nuovo azzeccatissimo look. LEGGI ...

Sharon Stone sceglie l'Italia : la festa per i 60 anni in Puglia : Poco più di un mese fa veniva immortalata sulle spiagge di Miami . A pubblicare le foto di Sharon Stone in costume da bagno, la rivista VanityFair . Scatti che lasciano immaginare un mondo lontano, ...

BASIC INSTINCT/ Su Rete 4 il film con Michael Douglas e Sharon Stone (oggi - 29 dicembre 2017) : BASIC INSTINCT, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 29 dicembre 2017. Nel cast: Michael Douglas e Sharon Stone, alla regia Paul Verhoeven. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 09:32:00 GMT)