Shadow of the Tomb Raider ufficiale nel 2018?

Shadow of the Colossus : un video ci mostra il remake in azione su PS4 Pro : Sono tantissimi i fan in attesa del remake di Shadow of the Colossus per PlayStation 4, titolo che a breve vedrà la luce sulle console Sony di attuale generazione grazie al lavoro svolto da Bluepoint Games.Riguardo lo sviluppo di Shadow of the Colossus per PS4, e lo splendido restyle grafico, vi abbiamo già proposto l'interessante trailer condiviso da Sony, ora è tempo di dare un'occhiata all'analisi preliminare di Digital Foundry, che ci mostra ...

Shadow of the Colossus : un trailer ci mostra la splendida nuova grafica su PS4 : L'uscita del remake per PS4 di Shadow of the Colossus si avvicina a grandi passi, il titolo è infatti in arrivo sulle console di Sony il prossimo 6 febbraio e più di una volta abbiamo avuto l'occasione di dare uno sguardo all'atteso gioco. Infatti, pochi giorni fa, grazie a una video intervista abbiamo appreso direttamente dagli sviluppatori quanto il remake di Shadow of the Colossus sarà fedele all'originale ma non solo, vi abbiamo anche già ...

Shadow of the Colossus : quanto sarà fedele all'originale? : Nel rimasterizzare un gioco del calibro di Shadow of the Colossus bisogna compiere alcune decisioni importanti. Trovare un equilibrio tra aggiornamento e miglioramento dei difetti dovuti all'epoca in cui è originariamente uscito non è semplice, e il blog di PlayStation riporta un'interessante intervista con gli sviluppatori al riguardo.Alla domanda su dove hanno fissato il limite, gli sviluppatori rispondono: "Le modifiche che abbiamo apportato ...

L'incredibile cura riposta nel remake di Shadow of the Colossus in un video confronto con la versione PS3 : Etichettato all'annuncio come un semplice remaster, l'arrivo di Shadow of the Colossus su PS4 ha con il tempo assunto la forma di quello che sembra decisamente più un remake (anche grazie al fatto che ci saranno delle novità soprattutto a livello di control scheme).Sony ha affidato la creatura di Fumito Ueda a un team che in ambito remaster e remake molto probabilmente non è davvero inferiore a nessuno. I ragazzi di Bluepoint Games sembrano ...

Alle 14 non perdetevi la diretta dedicata al remake di Shadow of the Colossus : Dopo aver pubblicato i primi 15 minuti di gioco solo poche ore fa abbiamo una graditissima sorpresa per tutti i nostri utenti. Nella giornata di oggi vi mostreremo in diretta l'attesissimo ritorno di Shadow of the Colossus.L'arrivo su PS4 di questa storica opera targata Fumito Ueada e Team Ico è una delle uscite più importanti di questo inizio 2018 (6 febbraio 2018). Bluepoint Games sembra aver confezionato quello che è a tutti gli effetti un ...

Pubblicati i primi 15 minuti del remake di Shadow of the Colossus : Come probabilmente saprete, presto il remake di Shadow of the Colossus riporterà l'acclamato classico di PS2 in vita in una rinnovata veste grafica su PlayStation 4. Mancano pochi giorni prima dell'uscita del gioco e, dopo le informazioni sulla photo mode, ecco che spunta un interessante video di gameplay.Come segnala Gematsu, il canale YouTube Arekkz Gaming ha condiviso in rete i primi 15 minuti di gioco di Shadow of the Colossus tratti dalla ...

Shadow of the Colossus : possiamo vedere la photo mode di PS4 in nuove interessanti immagini : Il remake di Shadow of the Colossus riporterà l'acclamato classico di PS2 in vita in una rinnovata veste grafica, ma a quanto pare non sarà solo il comparto tecnico la novità.Ad accompagnare i miglioramenti visivi non poteva infatti mancare una photo mode, funzionalità già presente in alcuni titoli di questa generazione di console che ci permette di immortalare i nostri scorci più evocativi permettendo addirittura di stampare vere e proprie ...

Bluepoint Games : gli sviluppatori discutono del processo di remastering di vecchi titoli in un interessante video su Shadow of the Colossus : Bluepoint Games è senza dubbio uno studio di sviluppo specializzato nell'arte della "rimasterizzazione", ci fa notare Dualshockers.Possiamo trovare la loro firma infatti su remaster quali la trilogia di Uncharted, Gravity Rush e God of War, ma quello che non tutti sanno è che per realizzare restauri del genere sono necessarie competenze e abilità che non possono essere trascurate.In un nuovo interessante video possiamo vedere alcuni membri del ...

È questo il nuovo progetto del papà di Ico - Shadow of the Colossus e The Last Guardian? : Quando si parla di rumor il confine tra sparata senza alcun fondamento e indizio decisamente credibile è sempre molto labile e anche in questo caso ci muoviamo su questo limite estremamente sottile.Il sito di genDESIGN, la nuova software house capitanata da Fumito Ueda (mente dietro a Ico, Shadow of the Colossus e The Last Guardian), si è aggiornato proponendo gli auguri per un buon anno nuovo e soprattutto mostrando un'immagine che ha ...

Il creatore di Shadow of the Colossus svela un’immagine misteriosa - cosa sarà? : Fumito Ueda, il creatore di Shadow of the Colossus ma anche di The Last Guardian, insieme ai ragazzi del suo studio genDESIGN, ha un piccolo regalo per i suoi fan per celebrare il nuovo anno: il sito ufficiale della software house si è infatti aggiornato ieri, 1 gennaio, con un'immagine misteriosa che susciterà l'interesse di tutti i fan del visionario game designer giapponese. L'immagine raffigura una giovane donna, probabilmente appena ...

Shadow of the Colossus per PS4 : Bluepoint ha concentrato gli sforzi per mantenere l'integrità del gioco originale : Mentre poco tempo fa vi riportavamo le interessanti notizie relative alla Special Edition di Shadow of the Colossus, ecco che arrivano interessanti novità da Bluepoint, ovvero il team che si è occupato del remake per console PlayStation 4.Come riporta Twinfinite, nello specifico è stato il producer Randall Lowe a parlare in un'intervista con Game Informer, svelando quali siano state le difficoltà incontrate dal team nella realizzazione di Shadow ...

Shadow of the Colossus per PS4 : svelata la Special Edition : Arrivano interessanti novità per l'atteso remake di Shadow of the Colossus per PlayStation 4, dopo avervi comunicato la data di uscita, svelata da Sony in occasione della Paris Games Week 2017, ecco che il gioco torna protagonista con l'annuncio della Special Edition che, sicuramente, farà la felicità dei tantissimi fan del gioco.Ebbene, come segnalato da Gematsu, Shadow of the Colossus per PS4 sarà disponibile in un'edizione Speciale che ...