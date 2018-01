Sfera Ebbasta | l' album ' Rockstar' disco di platino in una settimana

Sfera Ebbasta : dopo una settimana - "Rockstar" è già Disco di Platino! : Passando ai singoli , ' Bene ma non benissimo ' di Shade ottiene il secondo Platino per gli oltre 100mila download e streaming. Complimenti @thetrueshade , #BeneMaNonBenissimo oggi vale due volte ...

Sfera Ebbasta : il nuovo album 'Rockstar' è già disco di PLATINO! : Senza contare il fatto che questo risultato arriva dopo l'introduzione del nuovo sistema di certificazione, che da gennaio 2018 considera esclusivamente il conteggio degli ascolti streaming degli ...

Sfera Ebbasta : il nuovo album “Rockstar” è già disco di PLATINO! : Sfera Ebbasta continua a raccogliere successi con il suo nuovo disco “Rockstar”– prodotto dall’amico e storico collaboratore Charlie Charles – uscito il 19 gennaio. A solo una settimana dalla sua pubblicazione, l’album ha già raggiunto la certificazione di disco di PLATINO! Questo vuol dire che fino ad ora ha venduto più di 50.000 copie. Congratulazioni Sfera! via GIPHY Un traguardo davvero importante, se ...

XNX - Sfera Ebbasta | Testo - Audio - MP3 : Canzone Sfera Ebbasta, XNX: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Sfera Ebbasta è XNX: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Sfera Ebbasta, XNX Testo [Intro] Money Gang Money Gang, Gang Money Gang, Gang [Ritornello] Money Gang, ho la tua ragazza nei DM (skrt, skrt, skrt) Mangio […]

Uber - Sfera Ebbasta | Testo - Audio - MP3 : Canzone Sfera Ebbasta, Uber: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Sfera Ebbasta è Uber: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Sfera Ebbasta, Uber Testo Sfera Ebbasta Cresciuto tra quei palazzi lì (money gang) Ora sto in centro su macchina nera Uber, Uber, Uber, Uber (sk skrrt) […]

Serpenti A Sonagli - Sfera Ebbasta | Testo - Audio - MP3 : Canzone Sfera Ebbasta, Serpenti A Sonagli: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Sfera Ebbasta è Serpenti A Sonagli: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Sfera Ebbasta, Serpenti A Sonagli Testo [Intro] Passano le ore, ehi Sopra il mio orologio, yah In 24 ore, ehi Giuro fumo […]

Con ROCKSTAR Sfera Ebbasta scala le classifiche italiane : Per la prima volta un artista italiano popola la planetaria global chart di Spotify con ben 7 canzoni, ROCKSTAR e Cupido addirittura nella top 100 delle canzoni più ascoltate del mondo. ROCKSTAR ...

Sfera Ebbasta travolge la hit parade : ANSA, - ROMA, 26 GEN - Un debutto da Rockstar. Sfera Ebbasta, stella della trap, genere di maggiore tendenza dell'hip-hop, esordisce con il nuovo album al primo posto della classifica Fimi/Gfk, un ...

Sfera Ebbasta travolge la hit parade : (ANSA) - ROMA, 26 GEN - Un debutto da Rockstar. Sfera Ebbasta, stella della trap, genere di maggiore tendenza dell'hip-hop, esordisce con il nuovo album al primo posto della classifica Fimi/Gfk, un ...

Sfera Ebbasta travolge la hit parade : ... esordisce con il nuovo album al primo posto della classifica Fimi/Gfk, un risultato ancora più significativo perché raggiunto con il nuovo sistema di rilevazione che esclude gli streaming gratuiti. ...

Sfera Ebbasta : 9 canzoni nella top 10 della classifica dei singoli più scaricati in Italia - complice lo streaming - : ... e, per quanto riguarda gli album, delle copie fisiche acquistate nei negozi, sia delle riproduzioni in streaming. Dal 1° gennaio sono considerati validi ai fini delle classifiche solamente gli ...

Ciclone Rockstar di Sfera Ebbasta in classifica Fimi del 26 gennaio - album al primo posto e 10 singoli tra i più scaricati : Con il debutto del nuovo album Rockstar di Sfera Ebbasta in classifica Fimi del 26 gennaio è il rap italiano a dominare le vendite di questa settimana. Ai piani alti della Fimi, nella sezione album, si piazzano infatti Rockstar di SferaEbbasta e No comment di Nitro, rispettivamente alla prima e alla seconda settimana dal debutto sul mercato discografico, stando alle rilevazioni di GfK Retail and Technology realizzate dal 12 al 18 gennaio ...

Sfera Ebbasta non fa la foto con la figlia e la mamma si infuria (video) Video : Durante una recente tappa dell'in store tour che sta portando #Sfera Ebbasta in giro per l'Italia per promuovere il suo ultimo fortunitissimo album 'Rockstar', il trapper classe 1992 si è trovato a dover far fronte ad una situazione abbastanza insolita, ovvero rispondere alle lamentele di una madre di una giovane che non era riuscita a farsi una #foto con lui. Il Video, ricaricato dalla nota pagina facebook 'Il Rap è La Mia Strada' nella serata ...

Sfera Ebbasta non fa la foto con la figlia e la mamma si infuria (video) Video : ... il socio di Charlie Charles con il suo ultimo disco ha anche letteralmente frantumato il precedente record italiano di streaming in 24 ore su Spotify per un singolo brano, detenuto fino al 19 ...