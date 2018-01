Serie C | super Alessandria a Livorno Il Cuneo ferma la Giana

Pagelle / Milan Lazio (2-1) : super Calabria. Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 22^ giornata) : Pagelle Milan Lazio: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio San Siro. I rossoneri vincono la terza gara consecutiva: i gol sono di Cutrone e Bonaventura(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 22:33:00 GMT)

Serie A - Napoli-Bologna 3-1 : super Mertens supera la Juve : Palacio spaventa il San Paolo in avvio, poi un autogol e un rigore aiutano Sarri: il Napoli torna al primo posto in classifica

Calcio femminile - 11a giornata Serie A 2017-2018 : la Juventus soffre ma supera il Tavagnacco - tris del Brescia nel derby del ‘Garda’ : L’undicesima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2017-2018 è andata in archivio. Andiamo a raccontarvi quanto avvenuto nell’ultimo turno del girone d’andata. La Juventus ha centrato l’undicesima vittoria in altrettanti incontro superando, in trasferta, 2-1 alla Dacia Arena di Udine il Tavagnacco sul punteggio di 2-1. Una vittoria in rimonta quella delle ragazze di Rita Guarino che alla marcatura di ...

Serie A : Juve superfavorita per i bookmaker : ROMA - Con la 22esima giornata di Serie A si scriverà un altro capitolo del duello scudetto tra Napoli e Juventus. Cominciano i bianconeri, nel secondo anticipo di giornata, a Verona contro il Chievo. ...

Chelsea - Antonio Conte usa la Serie A come supermarket : sei acquisti : La tanto bistrattata e mediocre Serie A è il serbatoio da cui pescare per costruire una grande squadra di Premier. Con l'approdo di Dzeko (31) e Emerson Palmieri (23) che sembra ormai in dirittura d'...

Serie A - emozionante 21^ giornata : Lazio inarrestabile - super-Crotone - la Samp vede l’Europa : 1/30 LaPresse/Fabrizio Corradetti ...

Da Arrow 6 a The Flash 4 - Supernatural 11 e la nuova The Sinner : tutte le Serie in arrivo a Febbraio su Mediaset Premium : Sarà un Febbraio intenso e ricco di appuntamenti per gli abbonati di Mediaset Premium che già a cominciare dalla prima settimana del prossimo mese avranno a che fare con Arrow 6 e The Flash 4 per poi continuare con Supernatural 11 e la nuova The Sinner. Sono questi alcuni dei titoli che saranno a disposizione degli abbonati Premium ma, soprattutto, dei fruitori del canale Stories, ma cosa vedremo il mese prossimo? Alle serie attualmente in ...

John Wick - la Serie tv si fa e sarà super action : Tra il dire e il fare, però, c'è di mezzo il proverbiale mare: in modo particolare nel mondo del cinema e della televisione statunitensi, dove centinaia di progetti vengono ipotizzati ogni anno senza ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : Venezia supera San Martino - scivolone per Lucca : Si sgrana la classifica del campionato di Serie A1 di Basket femminile 2017-2018: nel 14esimo turno ben due tra le quattro big del campionato hanno perso, concedendo margine alle diverse avversarie e in particolare al Famila Wuber Schio, sempre al comando con un margine sempre maggiore sul quinto posto, soprattutto per quanto riguarda il numero di squadre interposte. Schio, senza particolari problemi, si è imposta 77-65 contro la Saces Mapei ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : Venezia supera San Martino - scivolone per Lucca : Si sgrana la classifica del campionato di Serie A1 di Basket femminile 2017-2018: nel 14esimo turno ben due tra le quattro big del campionato hanno perso, concedendo margine alle diverse avversarie e in particolare al Famila Wuber Schio, sempre al comando con un margine sempre maggiore sul quinto posto, soprattutto per quanto riguarda il numero di squadre interposte. Schio, senza particolari problemi, si è imposta 77-65 contro la Saces Mapei ...

Diretta/ Trento Avellino streaming video e tv : super Fitipaldo (basket Serie A1) : Diretta Trento Avellino, info streaming video e tv: orario e risultato live. Bella partita per chiudere il girone di andata in Serie A1, la Scandone arriva in Trentino da capolista(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 17:52:00 GMT)

Ascolti tv ieri - SuperBrain vs Immaturi – La Serie | Auditel 12 gennaio 2018 : Come sono andati gli Ascolti tv ieri? C’erano due programmi in prima tv e una serie in onda sul digitale terrestre. Su Rai 1, infatti, è partito il programma tv condotto da Paola Perego ‘SuperBrain’, su Rai 2 un talk politico chiamato ‘Kronos’ mentre su Canale 5 una nuova fiction Immaturi – La serie. Con tutte le proposte tv trasmesse ieri sera sul digitale terrestre, sarà davvero interessante scoprire quale ...

Callejon miglior spagnolo della Serie A - superato Suarez : 'Tutto questo grazie al Napoli' : 69 giorni. Tanto è durato il digiuno da gol di José Maria Callejon che ieri, al minuto 78 di Napoli-Verona, si è liberato di un peso realizzando il gol del 2-0 che ha chiuso la partita. La speranza ...

Clamoroso - Serie B 2018- 2019 : diritti tv - Mediaset punta a superare Sky Video : Sara' battaglia per i diritti televisivi del prossimo triennio di Serie B [Video]. Il pacchetto della cadetteria è molto allettante sia per Mediaset che per Sky, entrambe intenzionate a presentare un'offerta. Sky Sport detiene i diritti televisivi del campionato di #Serie B da sempre e ha letteralmente modificato dal punto di vista televisivo tutto il campionato. Ma Mediaset è pronta all'assalto. Dopo l'acquisto tanto chiacchierato del prossimo ...