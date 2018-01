Serie B | goal e spettacolo in Ternana-Salernitana | le ‘Fere’ pareggiano allo scadere con

Video Goal Inter-Roma 1-1 : Highlights e Tabellino 21^ Giornata Serie A 21-01-2017 : Risultato Finale Inter-Roma 1 -1 : Cronaca e Video Goal El Shaarawy, Vecino 21° Giornata Serie A 21 Gennaio 2018 Due squadre reduci da momenti non troppo felici. L‘Inter che non vince da cinque partite, nelle quali ha ottenuto tre pareggi e due sconfitte. L’ultima sfida è un pareggio con la Fiorentina in trasferta. La Roma non se la passa meglio, dato che viene da una sola vittoria, a fronte di due pareggi e altrettante ...

Video Goal Atalanta Napoli 0-1 : Highlights e Tabellino 21° Giornata Serie A 21-01-2017 : Risultato Finale Atalanta-Napoli 0-1: Cronaca e Video Goal Mertens 21° Giornata Serie A 21 Gennaio 2018 La gara si conclude sul risultato di 0-1 a favore degli uomini di Sarri; risultato giusto in una gara dove le due formazioni hanno dimostrato di esprimere un ottimo calcio. Da segnalare il ritorno al Goal di Mertens e la rete dello 0-2 annullata nel finale ad Hamsik. Con questo risultato il Napoli si porta a +4 sulla Juventus che però ha ...

Video Goal Napoli-Verona 2-0 : Highlights e Tabellino 20^ Giornata Serie A 06-01-2018 : Risultato Finale Napoli-Verona 2-0 : Cronaca e Video Goal Koulibaly, Callejon 20° Giornata Serie A 6 Gennaio 2018 Il match finisce 2-0 e i partenopei si portano in prima posizione in classifica a +4 sulla Juventus e +9 sull’Inter, che ieri sera è stata raggiunta nel finale dalla Fiorentina. Il risultato sarebbe potuto essere più ampio data la fragilità della formazione di Pecchia (soprattutto del portiere Nicolas, parso molto ...

Video Goal Napoli-Sampdoria 3-2 : Highlights e Tabellino 18° Giornata Serie A 23-12-2017 : Risultato Finale Napoli-Sampdoria 3-2: Cronaca e Video Goal Ramirez, Allan, Quagliarella, Insigne, Hamsik 18° Giornata Serie A 23 Dicembre 2017 Primo tempo che si apre con un fulmine a ciel sereno per i padroni di casa: Caprari viene atterrato sui 30 metri, Gaston Ramirez si incarica della battuta e con un mancino formidabile sorprende Reina. Insigne&Co reagiscono subito, prima con Callejon e poi con Mertens ma a segnare è Allan al ...

Video Goal Napoli-Fiorentina 0-0 : Highlights e Tabellino 16° Giornata Serie A 10-12-2017 : Risultato Finale Napoli-Fiorentina 0-0 : Cronaca e Video Goal 16° Giornata Serie A 10 Dicembre 2017 Occasione sprecata dagli uomini di Sarri che se avessero conquistato i 3 punti in palio oggi, avrebbero superato Juventus ed Inter in classifica, riconquistando la vetta. La Fiorentina dimostra un gran coraggio nella prima frazione e riesce ad imballare gli azzurri nella loro metà campo, discorso inverso nei secondi 45′ dove Zielinski ha ...

Video Goal Napoli-Juventus 0-1 : Highlights e Tabellino 15° Giornata Serie A 1-12-2017 : Risultato Finale Napoli-Juventus 0-1 : Cronaca e Video Goal Higuain 15° Giornata Serie A 1 Dicembre 2017 Il big match tra Napoli e Juventus si chiude con una vittoria sofferta per i bianconeri, decide l’ex di turno, il pipita Higuain. La gara comincia su ritmi altissimi, al terzo minuto il Napoli potrebbe già passare in vantaggio ma Hamsik arriva in ritardo sul suggerimento di Allan. La risposta bianconera si fa attendere appena tre ...