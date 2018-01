Serie A Roma-Sampdoria 0-1 | il tabellino

Video Gol Roma Sampdoria 0-1 : Highlights e Tabellino Serie A 28-01-2018 : Risultato Finale Roma-Sampdoria 0-1: Cronaca e Video Gol Zapata 22° Giornata Serie A 28 Gennaio 2018. Finisce 0-1 all’Olimpico: la Sampdoria vince contro la Roma nel posticipo della 22° giornata della Serie A, portandosi a -4 proprio dalla squadra giallorossa. Una partita ricchissima di occasioni da gol da entrambe le parti, e per questo anche molto equilibrate. In luce i portieri delle due squadre, protagonisti di interventi ...

Serie A 2018 - 22^ giornata : Roma-Sampdoria 0-1. Zapata sbanca l’Olimpico - Florenzi sbaglia un rigore : La Sampdoria ha sconfitto la Roma per 1-0 nel posticipo della 22^ giornata della Serie A. I blucerchiati hanno espugnato l’Olimpico grazie a una rete di Zapata all’80’: Murru mette in mezzo, il compagno di squadra scaraventa un bel mancino alle spalle di Alisson e sblocca il risultato dopo la convalida del Var (c’erano dubbi sulla posizione di partenza di Murru). I giallorossi, che avevano già pareggiato con la Samp nel ...

RISULTATI Serie A/ Classifica aggiornata : Zapata affonda la Roma! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, Diretta gol live score. Il Napoli torna in testa alla graduatoria grazie alla vittoria sul Bologna, il Milan batte la Lazio, la Roma cade in casa(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 22:34:00 GMT)

Posticipo Serie A - Roma-Sampdoria 0-1 : 22.43 Samp corsara in casa Roma nel Posticipo Gara bifronte, ma gli episodi salienti avvengono nelle frazioni 'sbagliate'. Nel 1° tempo dominio Samp con Alisson prodigioso su Zapata (più volte),Caprari (due volte di fila) e Barreto. Roma sprint nella ripresa,Viviano bombardato da Under, Pellegrini (due volte), Kolarov e Dzeko. Però l'occasione clou i giallorossi la hanno al 39', col rigore (mani di Bereszynski su Under) che Florenzi si fa ...

PAGELLE/ Roma-Sampdoria : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 22^ giornata - primo tempo) : Le PAGELLE di Roma Sampdoria: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio Olimpico, i giudizi a tutti i calciatori scesi in campo nella ventiduesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 21:36:00 GMT)

PRONOSTICI Serie A / Quote e scommesse sulle partite : Roma Sampdoria - si replica subito (22^ giornata) : Pronostico SERIE A, le Quote e le scommesse per la 22^ giornata. Juventus favorita nell'anticpo del sabato contro il Chievo al Bentegodi, nonostante le defezioni.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 13:43:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI / Roma Sampdoria : quote - le ultime novità live. Schick in dubbio per la sfida (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Roma Sampdoria: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che giocano allo stadio Olimpico per la ventiduesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 12:35:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI/ Roma Sampdoria : dubbio El Shaarawy. Quote - le ultime novità live (Serie A 22^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI Roma Sampdoria: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che giocano allo stadio Olimpico per la ventiduesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 09:27:00 GMT)

Probabili formazioni/ Roma Sampdoria : quote - le ultime novità live (Serie A 22^ giornata) : Probabili formazioni Roma Sampdoria: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che giocano allo stadio Olimpico per la ventiduesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 06:28:00 GMT)

Serie A - Roma-Samp : i bookmaker credono nei giallorossi dati a 1 - 40 : TORINO - Roma e Sampdoria tornano ad affrontarsi a pochi giorni dal recupero dell'andata, terminato sul punteggio di 1-1, con gli uomini di Di Francesco che hanno strappato il pareggio in rimonta. ...

Probabili formazioni / Roma Sampdoria : attenti agli ex. Diretta tv - ultime notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Roma Sampdoria: Diretta tv e orario. Problemi in casa giallorossa per Di Francesco, tra mercato e assenti in questo big match della 22^ giornata di Serie A.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 17:59:00 GMT)

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Roma - miglioriamo in trasferta» : GENOVA - Da Sampdoria-Roma a Roma-Sampdoria il passo è breve: appena quattro giorni. Il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo ritrova ancora i giallorossi sulla propria strada, nel match valido per la ...

PROBABILI FORMAZIONI / Roma Sampdoria : così in difesa. Diretta tv - ultime notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Roma Sampdoria: Diretta tv e orario. Problemi in casa giallorossa per Di Francesco, tra mercato e assenti in questo big match della 22^ giornata di Serie A.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 15:52:00 GMT)

Serie A - Roma-Sampdoria. Di Francesco : 'Ci manca il gol - sprechiamo troppo' LIVE : Roma-Sampdoria, atto secondo. Dopo la gara andata in scena lo scorso mercoledì al Ferraris (recupero della terza giornata di Serie A) e conclusa sul risultato di 1-1 (Quagliarella su rigore e Dzeko ...