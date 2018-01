Serie A | Lazio | altra domenica nera per colpa del VAR

: #MilanLazio | Procura #Figc chiede la 'prova tv' per il gol di #Cutrone - sportface2016 : #MilanLazio | Procura #Figc chiede la 'prova tv' per il gol di #Cutrone - robdeangeliss : Roma svanita, Lazio sconfitta e arrabbiata. In Serie A troppi errori arbitrali. Il videocommento di Massimo Caputi… - alessotti : Lazio, in Coppa Italia sei super: quarta semifinale in 6 anni - gmlavolpe : RT @tuttosport: #Var, #Lotito a #Nicchi: «Senza errori Lazio prima in #classifica» - joeeffe : Eurosport : Cutrone a rischio squalifica: chiesta la prova televisiva per il gol di braccio alla Lazio -

(Di lunedì 29 gennaio 2018) La sconfitta per 2-1 contro il Milan è condizionata dal gol di mano di Cutrone, Inzaghi è sempre più perplesso. Questa 22^ giornata diA verrà ricordata come una delle più disastrose della nuova tecnologia sui campi. A farne le spese, ancora una volta, la squadra capitolina. C’è da premettere che la prestazione dellaè stata comunque inferiore alle aspettattive: nel primo tempo le difesa ha ballato e la fase offensiva è stata debole, nonostante il gol di Marusic e la traversa di Luis Alberto. Ma veniamo all’episodio: su un cross dalla sinistra, stacca sul pallone Cutrone, che la mette dentro da pochi passi. Il giocatore esulta insieme alla squadra e a velocità regolare sembra tutto normale. Ecco che arriva il silent check del VAR: i direttori valutano soltanto il replay per la verifica del fuorigioco, che in effetti non c’è. Non vedono il seguito ...