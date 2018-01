Serie A | i migliori italiani della 22ma giornata | Davide Calabria da MVP con la Lazio

Serie A - le migliori giocate della 22giornata : Nell'ora abbondante di gioco in cui è rimasto in campo contro la Fiorentina, Moise Kean ha accarezzato il pallone soltanto otto volte: un numero di tocchi quasi ridicolo, che risalta maggiormente se ...

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 17a giornata. Michele Vitali decisivo - Pietro Aradori leader. Raphael Gaspardo ancora protagonista : In attesa del posticipo tra Varese e Milano, la 17a giornata della Serie A di Basket ha visto tornare in vetta Brescia grazie alla vittoria nello scontro diretto sul campo di Avellino, rispondendo in maniera convincente dopo le difficoltà delle settimane precedenti. La lotta per i playoff e quella per non retrocedere proseguono in maniera frenetica. Il turno non ha lesinato sorprese e colpi di scena. Andiamo ad analizzare i migliori italiani ...

PAGELLE/ Roma-Sampdoria (0-1) : Fantacalcio - i voti. Alisson e Viviano tra i migliori (Serie A 22^ giornata) : Le PAGELLE di Roma Sampdoria: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata nella 22^ giornata di Serie A. Tra i migliori del match i due portieri, Alisson e Viviano.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 09:29:00 GMT)

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Roma - miglioriamo in trasferta» : GENOVA - Da Sampdoria-Roma a Roma-Sampdoria il passo è breve: appena quattro giorni. Il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo ritrova ancora i giallorossi sulla propria strada, nel match valido per la ...

Parigi da mangiare : brasSerie - bistrot - cioccolaterie - ecco i migliori indirizzi per buongustai : I patiti del tè, a poca distanza, possono fermarsi da Mariage Frères, per acquistare magnifiche miscele e accessori, ma anche per concedersi una pausa coi crus più pregiati del mondo. Per l'aperitivo,...

Serie B Old Wild West - i migliori della 18giornata : Girone A Punti - Giacomo Bloise (Coelsanus Robur et Fides Varese), Corrado Bianconi (Coelsanus Robur et Fides Varese), Andrea Paleari (Super Flavor Milano) 22 Rimbalzi - Edoardo Fontana (Solbat Basket ...

Hockey su pista - i migliori italiani della 17^ giornata di Serie A1 : Ambrosio esagera contro il Giovinazzo - Verona e De Oro bomber da primato : bomber di razza alla ribalta in occasione della 17^ giornata del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. Gli attaccanti della Nazionale italiana fanno faville e si rivelano decisivi per le sorti della proprie rispettive squadre, in particolare nella contesa per le prime posizioni e per la zona playoff. Di seguito, i migliori italiani del 17° turno di Serie A1: Alessandro Verona: prende per mano il Lodi nel momento più critico della ...

Serie A - le migliori giocate della 21giornata : Quando Sarri, in mancanza di alternative, decise di promuovere a centravanti i 169 centimetri di Mertens, i più pensavano sarebbe stato un disastro. Ma non consideravano quella che è forse la miglior ...

Volley femminile - Serie A1 2017-2018 – 16^ giornata - le migliori italiane : Egonu infuocata - De Gennaro-Nicoletti risolutrici - Bosetti al top : Nel weekend si è disputata la sedicesima giornata della Serie A1 2017-2018 di Volley femminile. Vediamo nel dettaglio quali sono state le migliori italiane del quinto turno del girone di ritorno. PAOLA Egonu. Un martello pneumatico. Novara deve sudare per battere Modena (nonostante il 3-0 sembra dire altro), a fare la differenza è il solito opposto che tira delle bordate allucinanti contro le malcapitate emiliane. Show della giovane azzurra che ...

Serie A2 Old Wild West - I migliori della 17giornata : Ecco i migliori giocatori nelle diverse categorie statistiche della 17giornata di Serie A2 Old Wild West, seconda di ritorno: Girone Est Punti - Anthony Raffa (Agribertocchi Orzinuovi) 27 Rimbalzi - ...

Serie A2 Old Wild West - I migliori della 17giornata : Ecco i migliori giocatori nelle diverse categorie statistiche della 17giornata di Serie A2 Old Wild West, seconda di ritorno: Girone Est Punti - Anthony Raffa (Agribertocchi Orzinuovi) 27 Rimbalzi - ...

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 16a giornata. I “soliti” Aradori e Della Valle. Parrillo e Tambone protagonisti - bene Crosariol e Magro : La Serie A di Basket ha completato la sua prima parte di stagione ed è iniziato il girone di ritorno. Andiamo a vedere quali sono stati i migliori giocatori italiani Della 16a giornata. Salvatore Parrillo: il protagonista un po’ a sorpresa. E’ l’uomo chiave Della rimonta di Cantù nell’ultimo quarto contro Sassari. Otto punti in dieci minuti (saranno 11 alla fine), che portano la sfida al supplementare. Un successo ...

Calcio - i migliori italiani della 21^ giornata di Serie A 2017-2018 : Quagliarella - una tripletta d’autore! El Shaarawy delizia San Siro : Una tripletta d’autore impreziosisce la 21^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Fabio Quagliarella conferma il suo momento d’oro e annichilisce la Fiorentina, rilanciando le ambizioni della sua Sampdoria e mettendo in mostra un repertorio da autentico fuoriclasse, per nulla scalfito dall’età. Ma non è lui l’unico italiano in grado di fare la differenza in una giornata contraddistinta da giocate di altissimo ...

Probabili Formazioni/ Inter Roma : focus sui migliori. Quote - le ultime novità live (Serie A 21^ giornata) : Probabili Formazioni Inter Roma: Quote, le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre nella grande sfida di San Siro, all'Interno della ventunesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 13:50:00 GMT)