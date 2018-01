Scimmie e cavie umane per testare i gas di scarico

: Stampa tedesca: “Gas di scarico provato anche su cavie umane, non solo sulle scimmie” - - reddititaly : Stampa tedesca: “Gas di scarico provato anche su cavie umane, non solo sulle scimmie” - - laurabergamas : RT @LaStampa: Stampa tedesca: “Gas di scarico provato anche su cavie umane, non solo sulle scimmie” - giacomodolphins : Analogie con un passato celebrato qualche giorno fa ne abbiamo ...? - TutteLeNotizie : Stampa tedesca: “Gas di scarico provato anche su cavie umane, non solo sulle scimmie” - Silvestro52 : RT @petergomezblog: “Daimler, Bmw e Vw: non solo scimmie Effetti gas di scarico testati su cavie umane” Merkel: “Ingiustificabile sul piano… -

Leggi la notizia su gazzetta

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Un altro scandalo sta per abbattersi sul mondo dell'auto e in particolare sui colossi tedeschi Bmw, Daimler e il gruppo Volkswagen. Secondo un'inchiesta del New York Times e pubblicata dalla tedesca 'Bild' sarebbero stati effettuati test su ...