Sci alpino | Coppa del Mondo Garmisch 2018 | le convocate dell’Italia Sofia Goggia difende

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’Austria. Le speranze di podio e gli obiettivi per il medagliere. Sci alpino ago della bilancia : Paese faro dello sci alpino, l’Austria punterà su questa disciplina per confermarsi tra le migliori dieci del medagliere ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018, come avviene ininterrottamente da Calgary 1988. In effetti, la nazionale alpina ha vinto più della metà delle sue medaglie olimpiche Invernali nello sci alpino (114 su 218). Leader assoluto della squadra austriaca sarà Marcel Hirscher, capitano di una nazionale di sci ...

Sci alpino : a Garmisch si rivede l’Italia della velocità - Florian Eisath torna fra i migliori in gigante : Il weekend di Coppa del Mondo di sci alpino di Garmisch, in Germania, ha fornito diverse note liete agli azzurri per quanto riguarda le prestazioni offerte nei due giorni di gare. In primis, Dominik Paris ha centrato il secondo podio stagionale, salendo sul secondo gradino del podio insieme a Vincent Kriechmayr e dietro a Beat Feuz. Gli uomini jet hanno, in generale, fornito ottime prestazioni, mentre il gigante di domenica porta con sé il ...

Sci alpino - City Event Stoccolma 2018 : programma - orari e tv. Appuntamento in notturna

Sci alpino - City Event Stoccolma 2018 : programma - orari e tv. Appuntamento in notturna : Concluso il weekend di gare di Garmisch e Lenzerheide, per la Coppa del Mondo di sci alpino c’è già un nuovo Appuntamento. Martedì sera, 30 gennaio, alle 17.45 prenderà il via a Stoccolma il secondo City Event dell’anno, dopo quello del primo gennaio disputatosi a Oslo. In quell’occasione vinsero Mikaela Shiffrin e André Myhrer, ma questa volta lo scenario sembra leggermente diverso perché la campionessa americana è reduce da ...

Sci alpino - Coppa del Mondo femminile Garmisch : programma - orari e tv. C'è una discesa in due manche

Sci alpino - Coppa del Mondo : a Lenzerheide si sblocca Marta Bassino - ma in gigante l’Italia manca il podio per la prima volta : La tre giorni di Coppa del Mondo a Lenzerheide è quella delle prime volte stagionali per l’Italia: il podio di Marta Bassino in combinata e quello mancato invece dalle azzurre in gigante. Finalmente si sblocca la piemontese, che dopo una stagione con tanti bassi e pochissimi alti centra un importante secondo posto in combinata. Una specialità che sta dando soddisfazioni alla squadra azzurra, visto che anche Federica Brignone è spesso ...

Sci alpino - Coppa del Mondo femminile Garmisch : programma - orari e tv. C’è una discesa in due manche : La Coppa del Mondo femminile si trasferisce a Garmisch-Partenkirchen per l’ultimo weekend prima delle Olimpiadi. Sarà una due giorni dedicata solamente alla velocità e con una grandissima novità. Infatti nella giornata di sabato è in programma una discesa libera in due manche; mentre domenica si torna al classico con una discesa in gara unica. Questo il programma completo delle gare di Garmisch SABATO 3 FEBBRAIO ore 10.30: prima manche ...

Sci alpino - Mondiali juniores 2018 – I convocati dell’Italia : spiccano Alex Vinatzer e Vivien Insam : Sono state diramate le convocazioni dell’Italia per i Mondiali juniores 2018 di sci alpino che si svolgeranno a Davos (Svizzera) dal 30 gennaio all’8 febbraio. Saranno impegnati 16 azzurri (8 uomini e 8 donne). Spicca la presenza di Alex Vinatzer che è stato convocato anche per le Olimpiadi, tra le donne si parla molto bene di Vivien Insam. SETTORE FEMMINILE 1. Delago Nadia (1997) 2. Della Mea Lara (1999) 3. Giunti Marta ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i 20 convocati dell’Italia. Svelati gli ultimi 5 nomi - spazio a Buzzi e Vinatzer : Oggi la Fisi ha comunicato il contingente completo dell’Italia di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La nostra Nazionale sarà presente in Corea del Sud con 20 atleti: 11 uomini e 9 donne. La maggior parte del contingente era già stata svelata nei giorni scorsi ma mancano ancora cinque nomi da ufficializzare: al termine delle gare di Lenzerheide e Garmisch sono state prese le decisioni definitive. Al maschile trova ...

Sci alpino - gigante Garmisch e slalom Lenzerheide 2018 : le pagelle dell’Italia. Eisath si risolleva - Curtoni sufficiente - out Costazza : Oggi si sono disputati il gigante maschile di Garmisch e lo slalom femminile di Lenzerheide, prove valide per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Di seguito le pagelle degli azzurri. FLORIAN Eisath: 7. Bella gara nel momento più importante della stagione. Sesto dopo la prima manche, l’azzurro riesce a confermarsi nella seconda chiudendo con un convincente settimo posto. Bella prova verso le Olimpiadi, ha meritato la ...

Classifica generale Coppa del Mondo Sci alpino maschile 2018 : la graduatoria dopo il gigante di Garmisch. Hirscher ipoteca la settima Coppa : Marcel Hirscher ha vinto il gigante di Garmisch. L’austriaco, con i 100 punti conquistati oggi, allunga ulteriormente sia nella Classifica generale che in quella di specialità, staccando un Henrik Kristoffersen che non è andato oltre il quarto posto. Ora, Hirscher si avvia seriamente verso la conquista della settima Coppa del Mondo generale consecutiva, un record che sarebbe quasi impossibile da battere. Balza in avanti Manuel Feller, al ...

Classifica Coppa del Mondo femminile Sci alpino 2018 : la graduatoria dopo Lenzhereide. Duello Vlhova-Hansdotter per il secondo posto in slalom : L’uscita di Mikaela Shiffrin ha permesso a Petra Vlhova di vincere lo slalom speciale di Lenzhereide e di trovare la seconda vittoria stagionale dopo quella di Levi. La slovacca guadagna così 100 punti in Classifica e sale sia nella Classifica generale che in quella di slalom, dove insieme a Wendy Holdener e Frida Hansdotter darà vita a un bel Duello per il secondo posto di qui in avanti. La Classifica generale di Coppa del Mondo femminile ...

Sci alpino - Gigante Garmisch 2018 : HIRSCHER ALIENO! Oltre 1?50 a Feller e Ligety che torna sul podio. Settimo Eisath : Non ci sono più parole per descrivere Marcel HIRSCHER. L’austriaco vince a Garmisch, in Germania, la decima gara della stagione (record personale), la quarta in Gigante sulle cinque disputate fra le porte larghe, la cinquantacinquesima in carriera (superato Hermann Maier). Oggi, semplicemente, ha fatto un altro sport. Ben 1″57 è il distacco che il sei volte detentore della Coppa del Mondo generale ha rifilato al secondo classificato, ...

LIVE Sci alpino - Gigante Garmisch 2018 in DIRETTA : dominio totale di Hirscher! Vittoria schiacciante - Eisath settimo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante maschile di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi tedesche andrà in scena l’ultima gara prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: tutti vogliono lasciare un segnale positivo prima di darsi appuntamento in Corea del Sud. Il divertimento è assicurato, non mancherà la battaglia tra i big: Marcel Hirscher è il grande favorito della vigilia, ...