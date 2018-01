Sarà Guida l' arbitro di Milan-Lazio | Valeri per Atalanta-Juventus

Wonder Woman 2 Sarà il primo film ad adottare le linee guida anti-molestie della PGA - Best Movie : ... così come con altre organizzazioni della nostra comunità, finchè le molestie sessuali non saranno del tutto eliminate dal mondo dello spettacolo." Fonte: ScreenRant

Australian Open 2018 : le italiane presenti nelle qualificazioni. Sara Errani e Roberta Vinci guidano le azzurre per l’accesso al tabellone principale : Dal 15 al 28 gennaio il tennis tornerà protagonista grazie al primo Slam del 2018, gli Australian Open in programma a Melbourne (Australia). Vero è che per le giocatrici impegnate nelle qualificazioni, la scadenza è qualche giorno prima ovvero il 10 gennaio. L’obiettivo per ognuna di loro è abbastanza ovvio: entrare nel tabellone principale e far parte della kermesse del Major a tutti gli effetti. Duole constatare in questo caso che, in ...