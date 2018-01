Sanremo - la gara delle Nuove Proposte : i nomi dei giovani e le loro canzoni : Le otto Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2018 canteranno per la prima volta sul palco dell'Ariston nel corso delle due serate di mercoledì 7 e di giovedì 8 febbraio, e i loro brani, a differenza di quelli dei Campioni, potranno essere già ascoltati prima dell'inizio della manifestazione canora. Quattro di essi canteranno nella serata di mercoledì mentre gli altri quattro in quella di giovedì e dopo la loro prima esibizione potranno essere ...

Ermal Meta & Fabrizio Moro in gara a Sanremo 2018 con la canzone “Non mi avete fatto niente” : Ermal Meta e Fabrizio Moro sono pronti a fare il loro ritorno sul palco del Festival di Sanremo, ma questa volta sarà più speciale delle altre. Sarà infatti la primissima volta che i due cantautori uniranno le forze e le voci, tentando di vincere insieme l’edizione 2018 del festival. [arc id=”d83ed610-0d75-11e7-bffd-a4badb20dab5″] Ermal e Fabrizio porteranno all’Ariston il loro brano “Non mi avete fatto ...

Sanremo 2018 - la serata dei duetti : ecco chi saranno gli ospiti dei cantanti in gara : La sessantottesima edizione del Festival di Sanremo targato Claudio Baglioni si avvicina e iniziano ad arrivare le prime conferme. A cominciare dalla serata dei duetti, prevista per il 9 febbraio quando i cantanti in gara potranno interpretare i propri brani accompagnati da ospiti italiani e stranieri. ecco i duetti previsti. Annalisa con Michele Bravi – brano in gara: “Il mondo prima di te”. Talent guarda talent. Amici di ...

Brasil è il nuovo album di Mario Biondi - in gara per la prima volta a Sanremo 2018 con Rivederti : Il nuovo album di Mario Biondi si intitola Brasil, e segna il ritorno del cantautore siciliano sul mercato discografico. Mario Biondi torna sulla scena musicale italiana dopo Best of Soul, pubblicato nel 2016, un cofanetto con 22 brani, di cui 7 inediti. A distanza di quasi due anni, il cantante uscirà con un nuovo progetto per Sony Music il 9 marzo 2018 contenente nuovi brani inediti. Il titolo del nuovo album di Mario Biondi Brasil fa ...

Michel è l’album di Mudimbi - in gara al Festival di Sanremo 2018 con il singolo Il Mago : Si intitola Michel l'album di Mudimbi, atteso per il 9 febbraio 2018. Classe 1986, l'artista è in gara al Festival di Sanremo 2018 nella categoria delle Nuove Proposte e presenta il brano Il Mago, che anticipa il suo nuovo disco d'inediti. I punti di forza dell'eclettico rapper di origini italo-congolesi sono l'ironia e la spontaneità coinvolgenti che ritroveremo nel suo primo progetto discografico atteso con Warner Music. Il 9 febbraio ...

Sanremo - ecco le canzoni in gara : le pagelle : Dall'ascolto in anteprima dei brani in gara al Festival di Sanremo 2018 emergono temi di attualità, violenza e terrorismo, mentre la musica guarda al passato anche tra i giovani. ANNALISA - Il mondo ...

Anteprima delle canzoni dei campioni in gara a Sanremo 2018 che hanno lasciato un po’ perplessi gli addetti ai lavori : Milano. “Sono dell’opinione che i testi delle nuove canzoni di Sanremo 2018 abbiano una leggerezza e rappresentano un motivo di interesse: sono punti di osservazione per la descrizione del nostro tempo, un’epoca non chiara, di passaggio. Non ci sono canzoni…Continua a leggere →

Sanremo 2018/ Anticipazioni e news : dove sono finite le vallette? Tutti i cantanti in gara : Sanremo 2018, Anticipazioni e news: ecco la lista dei Big in gara ed i titoli delle loro canzoni, spazio anche per le Nuove Proposte, tutte le informazioni utili sul Festival di Baglioni.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 06:34:00 GMT)

Sanremo 2018 / Fiorella Mannoia da cantante in gara a ospite speciale? L'indiscrezione : Sanremo 2018, è caccia agli ultimi biglietti per la kermesse musicale in programma al Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio. Pierfrancesco Favino si allena per il debutto.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 22:20:00 GMT)

Red Canzian in gara al al 68° Festival di Sanremo con il coraggio di ricominciare : RED Canzian sarà in gara al 68° Festival di Sanremo con “OGNUNO HA IL SUO RACCONTO”, brano che conferma la collaborazione artistica tra Miki Porru (LEGGI L’INTERVISTA ESCLUSIVA SU DOMANIPRESS) e Red Canzian e che sarà contenuto nel nuovo album di inediti dell’artista, “TESTIMONE DEL TEMPO”, in uscita su etichetta BMG RIGHTS MANAGEMENT il 16 febbraio. “Testimone del tempo” conterrà 13 brani che riassumono il viaggio della carriera di Red ...

Sanremo 2018. DIODATO e ROY PACI in gara con il brano ADESSO : DIODATO e RoyPACI.Photo: Flavio&Frank DIODATO e Roy PACI sono tra i 20 big in gara scelti da Claudio Baglioni per il prossimo Festival di Sanremo. I due artisti porteranno sul palco il brano “ADESSO” (Carosello Records) scritto da DIODATO. Esordio in gara al festival per Roy PACI, che ha impreziosito il brano con un ricco […] L'articolo Sanremo 2018. DIODATO e ROY PACI in gara con il brano ADESSO sembra essere il primo su NewsGo.

Sanremo 2018 : scaletta serata per serata e fasi della gara : Il Festival di Sanremo 2018 si svolgerà da martedì 6 febbraio a sabato 10 febbraio, quando verrà decretato il vincitore. Il 68° Festival della Canzone Italiana avrà come direttore artistico e conduttore il cantautore Claudio Baglioni. Insieme a lui sul palco dell’Ariston la presentatrice Michelle Hunziker e l’attore Pierfrancesco Favino. Di seguito in dettaglio la scaletta serata per serata con le prime anticipazioni su ...

In arrivo il nuovo album di Le Vibrazioni in gara a Sanremo 2018 : svelata parte della tracklist : Il nuovo album di Le Vibrazioni sta per arrivare. Il gruppo è tra i concorrenti della prossima edizione del Festival di Sanremo, nella quale si festeggerà la reunion già consacrata nel giorno del grande concerto ai Magazzini Generali di Milano. Il brano scelto per la gara a Sanremo 2018 è Così sbagliato, ma il gruppo ha voluto dare qualche anticipazione anche sul disco che uscirà contestualmente alla loro presenza sul palco del Teatro ...