Sanità | “la maledizione dei viaggi zaino in spalla” | scoperto il segreto del parassita

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Causa una violenta diarrea e colpisce soprattutto chiin spalla, con una variante della ‘di Montezuma‘ da non sottovalutare. Ma ora gli scienziati sono convinti di averin che modo i parassiti che causano la giardiasi fanno ammalare le persone. IlGiardia lamblia, infatti, imita le funzioni delle cellule umane per rompere le cellule nell’intestino e nutrirsi, spiegano i ricercatori. Ciò consente ai batteri già presenti nel corpo del paziente di unirsi e nutrirsi delle stesse sostanze. Ogni anno vengono diagnosticati circa 500.000 casi di giardiasi, con persone che si ammalano bevendo acqua o cibo contaminato. I sintomi includono diarrea grave, dolori allo stomaco, gonfiore, flatulenza e affaticamento e possono durare settimane o mesi, se non trattati. Sebbene si trovi in ​​tutto il mondo, questa parassitosi è più diffusa nei ...