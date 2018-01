Salento : il Tar dice no - chiude il noto lido che lanciò Sylvestre ed Elodie Video : Immaginate un locale simbolo dell'estate salentina, un luogo di intrattenimento conosciuto in tutta Europa, che riceve un'ordinanza dal Tar di Lecce [Video] che impone la smobilitazione dello stabilimento, in quanto la concessione comunale per l'attivita' è decaduta nello scorso autunno. Provate a pensare quale possa essere la reazione degli imprenditori che, pur creando la formula della spiaggia-discoteca, grazie al quale hanno reso celebre il ...

Salento : il Tar dice no - chiude il noto lido che lanciò Sylvestre ed Elodie : Immaginate un locale simbolo dell'estate salentina, un luogo di intrattenimento conosciuto in tutta Europa, che riceve un'ordinanza dal Tar di Lecce che impone la smobilitazione dello stabilimento, in quanto la concessione comunale per l'attività è decaduta nello scorso autunno. Provate a pensare quale possa essere la reazione degli imprenditori che, pur creando la formula della spiaggia-discoteca, grazie al quale hanno reso celebre il proprio ...

Salento - ecco il maltempo : l'inverno non c'è - arriva in ritardo? : I nostalgici, ormai da giorni, continuano a pubblicare le foto del Salento innevato sui vari social network: dalle spiagge bianche di Otranto e Gallipoli all'anfiteatro di Lecce, dagli scogli di Castro alla fontana di Piazza Mazzini nella città barocca. Sono tantissime le scene di zone innevate che rimarranno certamente nella storia e che gli amanti dell'inverno sperano si possano ripetere anche quest'anno. Finora, però, di inverno (nel vero ...

Xylella - Martina : “Verso un impianto di vigneti da 163ettari in Salento” : ”Nella legge di bilancio sono stati individuati fondi per il territorio colpito da Xylella e il Ministero ha proposto inoltre la destinazione di 163 ettari di autorizzazioni di impianto di vigneti in Salento. Siamo convinti che l’agricoltura debba continuare ad essere attivita’ centrale per il futuro di quest’area”. Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina, nel corso del question time alla ...

Gasdotto Tap - inammissibile l’emendamento per arrestare chi entra nei cantieri in Salento : l’emendamento alla manovra sul Tap presentato dal governo in Commissione Bilancio della Camera è stato dichiarato inammissibile dal presidente della Commissione Francesco Boccia. Lo ha annunciato lo stesso Boccia avviando i lavori sulla legge di bilancio. Tra gli emendamenti depositati dall’esecutivo, c’era anche quello del governo che prevede l’a...

Salento - scritte anti Tap sulla sede Pd per contestare la viceministra Bellanova : "Clima preoccupante" : Raid contro la sezione di Martano. Il sindaco del paese non esprime solidarietà ma accusa il partito democratico: "Inopportuno invitare chi ha cambiato idea sul...

Chiude il Samsara a Gallipoli : '60 giorni per smontare tutto'. È uno dei lidi più conosciuti del Salento : ... sancisce la decadenza della concessione demaniale alla società 'Sabbia d'oro Srl.', che fa capo proprio alla famosa spiaggia, paradiso in particolare del mondo giovanile, 'per mutamento sostanziale ...

Il Salento militarizzato : “coprifuoco” e check point per il cantiere del Tap : Il Salento “militarizzato”. È così che lo descrivono gli abitanti di Melendugno, in provincia di Lecce, e delle zone limitrofe. “Sono partiti in questi giorni i lavori per ottimare la fase zero, che è quella propedeutica all’apertura del cantiere, non ancora il vero e proprio cantiere per il gasdotto Tap“, racconta a ilfattoquotidiano.it Marco Santoro Verri del Movimento No Tap. “Dovevano ottemperare a prescrizioni ...

Tap - zona militarizzata nel Salento : ecco la foto che fa il giro del web : Nel Salento sono giorno difficili. Da giorni, nei pressi di Melendugno, dove si stanno svolgendo i lavori ormai famosi di Tap, c'è una situazione di assoluta tensione con tutte le zone adiacenti presidiate dalle forze dell'ordine. Nei giorni scorsi addirittura è stata chiusa un'intera arteria del traffico che porta verso le località di mare. Molte strade sono ancora bloccate e non ci può transitare nessuno, neanche chi ha dei terreni agricoli in ...